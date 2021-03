Woensdag beslissing omtrent toekomst Champions League

In het nieuwe format zouden er mogelijk 36 in plaats van de huidige 32 clubs aan de groepsfase mogen deelnemen. Die groepsfase zou vervolgens uitgebreid worden naar tien speeldagen, tegenover zes wedstrijden per team in het huidige format. European Leagues opteert voor een compromis van acht speeldagen in de groepsfase.

Volgend seizoen gaat er met de Conference League alvast een volledig nieuwe competitie van start. De Belgische Bekerwinnaar is dan niet meer rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League, maar komt dan in de Play-offronde terecht. De nummers drie en vier uit de Jupiler Pro League gaan naar respectievelijk de derde en tweede voorronde van de Conference League, de derde klasse van het Europese voetbal. De landskampioen is komend seizoen nog steeds rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, de vicekampioen speelt de derde voorronde op het kampioenenbal. Door de magere resultaten van de Belgische teams in Europa staat de rechtstreekse kwalificatieplaats voor de Belgische landskampioen steeds meer onder druk. In het seizoen 2023-2024 dreigt ons land het rechtstreekse startrecht in de CL-groepsfase kwijt te spelen.