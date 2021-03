WK-KWALIFICATIES. Zlatan meteen in de basis bij Zweden - Denemarken opent met zege in Israël

Zlatan start bij Zweden

Zlatan Ibrahimovic staat meteen in de basis bij Zweden voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. De 39-jarige aanvaller verdedigt zo voor het eerst sinds het EK van 2016 opnieuw de kleuren van zijn land. Na de partij volgt nog een duel in Kosovo en een oefenpot tegen Estland. Dat de Zweed op het veld een hoofdrol zal opeisen, lijkt buiten kijf te staan.

Denemarken opent met zege in Israël

Denemarken is zijn kwalificatiecampagne voor het WK van 2022 in Qatar begonnen met een zakelijke zege op bezoek in Israël. De Denen, die komende zomer op het EK in de poule zitten van de Rode Duivels, wonnen in Tel-Aviv met 0-2.

FC Barcelona-aanvaller Braithwaite (13.) zette de Denen voor het kwartier op rozen. Wind (67.) zorgde halfweg de tweede periode voor de 0-2-eindstand. Nog in kwalificatiegroep F ontvangt Moldavië op de eerste speeldag de Faeröer en speelt Schotland gastheer voor Oostenrijk.

Denemarken neemt het later dit jaar in de groepsfase van het uitgestelde EK 2020 op tegen België. De troepen van bondscoach Roberto Martínez kijken de Denen in de tweede poulewedstrijd, op 17 juni in Kopenhagen, in de ogen.

Zwitserland wint van Bulgarije

In kwalificatiegroep C kende Zwitserland in Sofia weinig moeite met Bulgarije (1-3). Na goals van Embolo (7.), Seferovic (10.) en Zuber (12.) liepen de bezoekers razendsnel uit naar 0-3. De Bulgaren kwamen niet verder dan de 1-3 van Despodov (46.), meteen na de koffie.

