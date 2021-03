WK-KWALIFICATIES. Zlatan deelt assist uit bij terugkeer - Spanje niet voorbij Griekenland

GROEP B: Zlatan geeft assist in zege Zweden, Spanje struikelt

Zlatan Ibrahimovic heeft z’n terugkeer bij de Zweedse nationale ploeg opgeluisterd met een assist. Op aangeven van de Milan-spits scoorde Viktor Claesson het enige doelpunt van de match tegen Georgië. Zlatan en co zijn dus goed begonnen aan de kwalificaties.

Spanje is dan weer met een valse noot gestart in groep B. In Granada kwamen de troepen van Luis Enrique nog wel op voorsprong via Morata, maar na de rust bracht Bakasetas Griekenland vanop de stip langszij.

GROEP C: Zwitserland en Italië winnen

In kwalificatiegroep C kende Zwitserland in Sofia weinig moeite met Bulgarije (1-3). Na goals van Embolo (7.), Seferovic (10.) en Zuber (12.) liepen de bezoekers razendsnel uit naar 0-3. De Bulgaren kwamen niet verder dan de 1-3 van Despodov (46.), meteen na de koffie.

Ook Italië schoot goed uit de startblokken in poule C. Tegen Noord-Ierland hadden de Azzuri hun schaapjes voor de rust al op het droge na goals van Berardi en Immobile. Een leuk geschenk voor Leonardo Bonucci, die z'n 100ste interland speelde.

GROEP F: Denemarken opent met zege in Israël

Denemarken is zijn kwalificatiecampagne voor het WK van 2022 in Qatar begonnen met een zakelijke zege op bezoek in Israël. De Denen, die komende zomer op het EK in de poule zitten van de Rode Duivels, wonnen in Tel-Aviv met 0-2.

FC Barcelona-aanvaller Braithwaite (13.) zette de Denen voor het kwartier op rozen. Wind (67.) zorgde halfweg de tweede periode voor de 0-2-eindstand. Nog in kwalificatiegroep F ontvangt Moldavië op de eerste speeldag de Faeröer en speelt Schotland gastheer voor Oostenrijk.

Denemarken neemt het later dit jaar in de groepsfase van het uitgestelde EK 2020 op tegen België. De troepen van bondscoach Roberto Martínez kijken de Denen in de tweede poulewedstrijd, op 17 juni in Kopenhagen, in de ogen.

De andere twee wedstrijd in groep F eindigden allebei op een gelijkspel. Moldavië geraakte in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen de Faeröer en ook Schotland en Oostenrijk hielden elkaar in evenwicht: 2-2.

GROEP I: Engeland haalt uit

In groep I haalde Engeland op Wembley de sloophamer boven tegen San Marino. Na doelpunten van Ward-Prowse, Calvert-Lewin (2x), Sterling en debutant Watkins eindigde het duel op 5-0.

In dezelfde poule won Albanië met het kleinste verschil bij Andorra (0-1), Hongarije en Polen hielden elkaar in evenwicht in een spektakelstuk: 3-3. Robert Lewandowski bezorgde Polen tien minuten voor tijd een punt.

GROEP J: Duitsland neemt vliegende start

In groep J is Duitsland voortvarend aan de kwalificatieronde begonnen. Die Mannschaft zette IJsland opzij met droge 3-0-cijfers na goals van Goretzka, Havertz en Gündogan.

De Duitsers delen de leiding in de poule voorlopig met Armenië, dat won bij Liechtenstein, en Roemenië, dat thuis Macedonië versloeg.

