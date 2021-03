WK-KWALIFICATIES. Kane trefzeker voor Engeland in zege tegen Polen - Frankrijk en Italië winnen zuinig

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Groep B: Spanje boekt simpele zege tegen Kosovo

Spanje heeft Kosovo op cruisecontrol opzij gezet: 3-1. Iets na het halfuur opende Dani Olmo de score, twee minuten later had ‘La Roja’ de dubbele voorsprong al te pakken via Ferran Torres. Halimi gaf Kosovo nog even hoop, maar Moreno zette de 3-1-eindstand op het bord. Spanje staat zo op kop van groep B met 7 op 9. Griekenland stelde teleur met een 1-1 gelijkspel tegen Georgië.

Groep C: Italië voorbij Litouwen

Geen verrassing in groep C. Italië won, weliswaar zonder veel overschot, in Litouwen dankzij doelpunten van Inter-speler Stefano Sensi en Ciro Immobile. Het staat met 9 op 9 alleen aan de leiding. Noord-Ierland en Bulgarije bleven steken op een 0-0.

Groep D: Yaremchuk scoort voor Oekraïne

Wereldkampioen Frankrijk had het lange tijd knap lastig tegen het stugge Bosnië-Herzegovina. Op het uur verloste Griezmann ‘les bleus’, die wonnen met 0-1 en autoritair leiden in groep D. Oekraïne speelde 1-1 gelijk tegen Kazakhstan. AA Gent-spits Yaremchuk scoorde.

Groep F: Denemarken haalt uit

In groep F heeft Denemarken, opponent voor de Rode Duivels op het EK, stevig uitgehaald op het veld van Oostenrijk. Olsen (2x), Maehle (ex-Genk) en Højbjerg zorgden voor de doelpunten in een 0-4-zege. Israël ging winnen op Moldavië (1-4) en Schotland klopte Faeröer (4-0).

Groep I: Engeland wint topper van Polen

Dé topaffiche van vanavond was Engeland-Polen. De ‘Three Lions’ kwamen al vroeg op voorsprong via een strafschopgoal van topschutter Harry Kane. Engeland was in controle, tot Stones in de fout ging. Moder profiteerde optimaal. Zijn schot was de eerste doelpoging die Engeland weggaf in deze kwalificatiecampagne, en het was dus meteen raak. Stones maakte zijn foutje in het slot nog goed door Maguire de winninggoal aan te reiken: 2-1. Hongarije won met 1-4 van Andorra, Albanië met 0-2 van dwergstaat San Marino.

Groep J: Duitsland pijnlijk onderuit tegen Noord-Macedonië

Wie had dit zien aankomen? Duitsland - nota bene met z’n sterkste elftal - is in eigen huis onderuit gegaan tegen Noord-Macedonië met 1-2. Een pijnlijke zaak voor bondscoach Joachim Löw en co. Lees HIER alles over de Duitse blamage. Armenië haalde het van Roemenië met 3-2, IJsland ging winnen in Lichtenstein (1-3).

De standen:

