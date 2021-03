WK KWALIFICATIES. Genk-middenvelder Thorstvedt scoort voor Noorwegen - Frankrijk niet voorbij Oekraïne

Knullige owngoal van Azerbeidzjan voldoende voor Portugal

In de eerste kwalificatiepoule was het vooral uitkijken naar het Portugal van Ronaldo. Azerbeidzjan mocht daar geen problemen opleveren, al zeker niet als ze ook zelfs nog eens een handje toestaken. De Azerbeidzjaanse doelman duwde een voorzet tegen verdediger Medvedev, waarna de bal in doel eindigde. Maar meer dan een zuinige zege bleek er voor Portugal niet in te zitten.

Een knullig eigen doelpunt zette Portugal op de goede weg tegen Azerbeidzjan.

In de andere partij in Groep A troffen twee Jupiler Pro League-spelers elkaar. Anderlecht-middenvelder Cullen trok met Ierland naar Servië, waar Pavlovic van Cercle Brugge plaatsnam in de defensie. Allebei maakten ze de negentig minuten vol, waarna 3-2 op het scorebord stond. Vlahovic wiste eerst het openingsdoelpunt van Browne uit en ex-Anderlecht-spits Mitrovic scoorde als invaller twee keer. Collins maakte nog de aansluitingstreffer, maar meer zat er niet in voor de Ieren.

Josh Cullen (rechts).

Frankrijk bijt tanden stuk op Oekraïne van Yaremchuk

Frankrijk kwam in Groep D niet voorbij Oekraïne. Griezmann bracht Les Bleus nochtans op voorsprong met een knappe krul. Maar na de rust trof Oekraïne dankzij de nodige meeval raak. Een afgeweken schot zette Frans doelman Lloris op het verkeerde been, het werd zo uiteindelijk een owngoal van Kimpembe. Bij de bezoekers werd Gent-aanvaller Yaremchuk na 72 minuten naar de kant gehaald.

Het duel tussen Finland en Bosnië-Herzegovina eindigde op 2-2. Pjanic zag zijn penalty eerst nog gestuit door de Finse keeper, maar tikte in de herneming toch de 0-1 binnen. Met twee goals van Pukki wipten de Finnen over de bezoekers, maar Stevanovic maakte nog gelijk. Standard-middenvelder Cimirot stond 82 minuten tussen de lijnen.

Cimirot zit Pukki op de hielen.

Tsjechië overklast Estland

Estland-Tsjechië, de andere wedstrijd in de kwalificatiepoule van onze Rode Duivels, eindigde op 2-6. De thuisploeg kwam snel op voorsprong via Sappinen. Maar goals van Schik, Barak en Soucek (2) bogen die achterstand nog voor rust om in een comfortabele voorsprong voor Tsjechië. Meteen na rust vervolledigde Soucek zijn hattrick, Jankto legde nummer zes in het mandje. Anier zette voor Estland de 2-6-eindstand op het bord. De Tsjechen gaan zo met een beter doelsaldo aan de leiding na één speeldag, voor de Rode Duivels.

Genk-middenvelder Thorstvedt aan het kanon voor Noorwegen

Noorwegen kon in Groep G op bezoek bij Gibraltar al meteen profiteren van het puntenverlies van Nederland tegen Turkije (4-2). Voor de aftrap protesteerden de Noren tegen het WK in Qatar en de slechte werkomstandigheden voor gastarbeiders daar. Alle spelers droegen bij het betreden van het veld een shirt met de tekst: “Mensenrechten, op en buiten het veld”.

De dwergstaat verslaan werd uiteraard een formaliteit. Ex-Gent-spits Sørloth verzorgde de 0-1 en Thorstvedt maakte net voor rust het tweede Noorse doelpunt. De middenvelder van Genk trof in zijn tweede wedstrijd voor zijn land zo een eerste keer raak voor Noorwegen. In de tweede helft zette Svensson de 0-3 eindstand op het bord.

Kristian Thorstvedt scoort tegen Gibraltar.

Letland-Montenegro, met Bakic (Moeskroen) en Boljevic (Eupen) op de bank, werd 1-2. Voor de thuisploeg scoorde Ikaunieks, Jovetic nam beide doelpunten van de bezoekers voor zijn rekening. Boljevic mocht in de extra tijd nog heel even opdraven.

Geen goals in duel met Laifis en Hrosovsky

In poule H kwamen twee spelers uit onze competitie in actie. Laifis (Standard) gaf met Cyprus het Slowakije van Hrosovsky (Genk) partij. Doelpunten vielen er in dat duel niet op te tekenen: 0-0.

Konstantinos Laifis wint een luchtduel.

Nog in die poule won Rusland met 1-3 in Malta, na goals van Dzyuba, Fernandes en Sobolev. Mbong scoorde nog tegen voor de eilandstaat uit de Middellandse Zee. Kroatië, verliezend finalist op het vorige WK, ging dan weer verrassend onderuit in Slovenië. Lovric scoorde het enige doelpunt in dat duel.