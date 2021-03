WK-KWALIFICATIES. Frankrijk wint makkelijk ondanks gemiste penalty in Kazakhstan - Engeland zonder problemen langs Albanië

GROEP B Spanje komt met schrik vrij in Georgië

De Spanjaarden hadden iets goed te maken na een gelijkspelletje woensdag tegen Griekenland. Veel beterschap was er echter niet te bespeuren tegen Georgië. Net voor rusten kwamen de Georgiërs op voorsprong na een doelpunt van Kvaratshkelia. Ferran Torres maakte net voor het uur gelijk. De wedstrijd leek lange tijd op een gelijkspel af te stevenen, maar Dani Olmo schonk La Roja in de extra tijd alsnog de zege.

Volledig scherm © AP

GROEP D: Frankrijk wint in Kazakhstan, Mbappé mist strafschop

Geen Kylian Mbappé in de basis bij Frankrijk, maar dat deerde ‘Les Bleus’ niet in Kazakhstan. Antoine Griezmann daarentegen was wel van de partij. De speler van Barcelona speelde zijn 45ste opeenvolgende interland. De laatste wedstrijd van ‘Les Bleus’ die hij miste dateerde al van augustus 2017.

Na twintig minuten klommen de wereldkampioenen al op voorsprong via Ousmane Dembélé, de goeie assist was van Anthony Martial. Écht doordrukken deed Frankrijk nadien niet, maar door een owngoal van Malyi ging de ploeg van Deschamps toch met 0-2 rusten. Dat was ook de eindstand, omdat de na rust ingevallen Mbappé een kwartiertje voor tijd een strafschop miste. De spits van PSG had die zelf uitgelokt.

Frankrijk begint zo met 4 op 6 aan z'n WK-kwalificatiecampagne. Eerder deze week hadden ‘Les Bleus’ 1-1 gelijkgespeeld tegen Oekraïne, dat vanavond nog tegen Finland speelt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

GROEP I: Engeland zonder problemen voorbij Albanië

De Engelsen hebben in Albanië de volle buit gepakt: 0-2. De doelpunten werden netjes verdeeld over de 2 speelhelften. Harry Kane kon op voorzet van Luke Shaw de score openen. De bal werd hoog op het veld veroverd. De voorzet was uitstekend, de kopbal idem dito. De Albanezen slaagden er niet in om een vuist te maken. Mason Mount verdubbelde net voorbij het uur de score.

Volledig scherm © EPA

GROEP J: Armenië pakt volle buit tegen Ijsland

Ook in Armenië werd vandaag een wedstrijd afgewerkt. De thuisploeg moest het zonder Mkhitaryan (AS Roma) zien te redden tegen het Ijsland van Arnar Vidarsson en Ari Skulason (KV Oostende). Armenië maakte in de tweede helft het verschil met doelpunten van Barseghyan en Bayramyan.

Volledig scherm Bayramyam © REUTERS

GROEP F: Denemarken haalt uit

Denemarken heeft in de vooravond niet de minste moeite gehad met Moldavië: 8-0. Kasper Dolberg opende vanop de stip de score. De Deense trein was definitief vertrokken en bij rusten stond de 5-0 al op het scorebord. Marcus Ingvartsen (ex-Genk) tekende in de absolute slotfase nog voor de 8-0.

Volledig scherm © EPA