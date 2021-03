WK-KWALIFICATIES. Frankrijk wint makkelijk in Kazakhstan, Mbappé mist strafschop

GROEP D: Frankrijk wint in Kazakhstan, Mbappé mist strafschop

Geen Kylian Mbappé in de basis bij Frankrijk, maar dat deerde ‘Les Bleus’ niet in Kazakhstan. Na twintig minuten klommen de wereldkampioenen al op voorsprong via Ousmane Dembélé, de goeie assist was van Anthony Martial. Écht doordrukken deed Frankrijk nadien niet, maar door een owngoal van Malyi ging de ploeg van Deschamps toch met 0-2 rusten. Dat was ook de eindstand, omdat de na rust ingevallen Mbappé een kwartiertje voor tijd een strafschop miste. De spits van PSG had die zelf uitgelokt.