Witsel en invaller Carrasco zien Griezmann (met een gelukje) enige goal van de match maken in Valencia

Atlético startte in Mestalla met Axel Witsel in het hart van een vijfmansdefensie - de Rode Duivel lijkt zijn plaatsje daar dus wel vast te hebben. Mede dankzij hem gaf de Madrileense verdediging nooit een krimp, al kwam die wel goed weg toen halfweg de eerste helft een héérlijke goal van Musah werd afgekeurd na een voorafgaande fout van Diakhaby op Félix. Met heel wat tumult, waarbij zowel Valencia-coach Gennaro Gattuso als Atlético-trainer Diego Simeone geel zagen, tot gevolg. Aan de overzijde werd een rode kaart voor Correia, die de doorgebroken Morata neerhaalde, om de een of andere reden door de VAR omgezet in een gele, maar meer was het niet in die eerste helft.