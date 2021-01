“Wil je over mijn moeder spreken?”: Woeste Lukaku en Ibrahimovic gaan zwaar in de clinch

Buitenlands voetbalEr was geen houden aan. Ploegmaats en de afgevaardigde van Inter moesten bijspringen. Zo kwaad hebben we Romelu Lukaku nog nooit gezien. Hij wilde Zlatan Ibrahimovic te lijf gaan nadat die zijn moeder had beledigd en hem onder andere een ezel had genoemd. Wat later nam Lukaku sportieve revanche: hij wiste vanop de stip de openingsgoal van... jawel, Zlatan, uit. 1-1. En dus naderen we verlengingen.

Een overtreding van Romagnoli op Lukaku bracht de poppetjes aan het dansen. Big Rom uitte zijn ongenoegen. Zlatan verdedigde zijn ploegmaat. Waarna beide ex-ploegmaats het aan de stok kregen met mekaar. Duels der haantjes. Woorden gingen over en weer.

Een provocerend zinnetje van Zlatan deed de plombe bij Lukaku net voor rust springen. “Je bent een donkey, een ezel”, gooide Zlatan toe. Eerst ging hij neus aan neus staan met de Zweed. De ref gaf hem een uitbrander, gaf hen beiden geel, maar bekoeld was de woede alles behalve. Zeker niet bij Lukaku.

Toen beide ploegen bij het rustsignaal naar binnen gingen, moesten ploegmaats en stafleden bijspringen om Lukaku weg te houden bij Zlatan. Zo kwaad was hij. De afgevaardigde van Inter kon hem amper baas. “Don’t you talk about my mother” was duidelijk hoorbaar. Dat ligt gevoelig bij Lukaku. Die gooide er f*-woorden achterna, iets over zijn zijn vrouw en dat ze mekaar in de tunnel wel zouden zien: “Wil je over mijn moeder spreken, fils de p***”.

Het is ooit anders geweest. Bij Manchester United zaten beide heren samen op de achterbank van de bus. Zoals de coole boys. Lukaku hing aan de lippen van de Zweed. “Ik herken mezelf in Zlatan”, vertelde hij. “Wij verstaan mekaar. We hebben beiden onze moeilijkheden gehad in onze jeugd. Veel was er niet nodig voor die klik. Buiten het veld is hij een van de drie intelligentste spelers die ik ooit heb ontmoet. Weinigen weten dat, maar hij heeft me enorm geholpen destijds. Hij is een kampioen. En heeft, zoals wij dat zeggen, de mentaliteit van een hond. Hij geeft nooit af. Zijn adviezen neem ik nog altijd mee.”

Zlatan blaft, bijt en dramt graag door. Hij kroop onder de huid van Lukaku en die trapte in zijn val. Er raasde er een.

Bij het begin van de tweede helft kwam Lukaku lachend het veld op. Incident vergeten. Kwartiertje afgekoeld. Zlatan incasseerde snel een tweede gele kaart na een tik langs achteren. De Zweed kon z’n ogen niet geloven dat ie vroegtijdig moest gaan douchen. Op dat moment stond het 0-1 voor AC Milan, na een goal van Zlatan - uiteraard. Zijn overhoekse trap verdween via de paal in het mandje. Maar tegen tien man stelde Inter na rust gelijk. Die andere goalgetter van aan de overzijde: Lukaku dus. Vanop de stip schoot hij via de deklat binnen. 1-1. Lukaku versus Zlatan...

