Wij keken naar het afscheid van Benzema: “Je komt uit de fantasie van een kind”

Karim Benzema, 35, was poetry in motion . Na veertien jaar wuifde hij vanmiddag Real Madrid (en het Europese voetbal) uit. Thibaut Courtois was getuige op de afscheidsreceptie. En wij keken mee. Karim Benzema: straffer dan Western-helden Charles Bronson en Clint Eastwood…

Porque estrellas hay muchas,

pero iconos muy pocos

(Sterren zijn er genoeg,

maar er zijn weinig iconen)

“Karim, je bent veertien jaar de voetballer geweest uit de fantasie van al die kinderen die dromen om later een topvoetballer bij Real Madrid te worden.”

Florentino Pérez, 76 jaar, met een door Forbes geschat vermogen van 2,3 miljard dollar, voor wie voetbal keiharde business is, sprak de woorden met rood doorlopen ogen. Pérez nam destijds veeleer emotieloos afscheid van Zinédine Zidane, van Sergio Ramos, van alle Galácticos, maar dinsdagmiddag — na álles wat hij heeft zien passeren vanop het presidentiële bordes van het Santiago Bernabéu-stadion — is Pérez voor het eerst een klein beetje gebroken. Karim Benzema is zijn geliefkoosde Real Madrid-speler. Benzema is door het harnas van Pérez kunnen komen, omdat hij, meer nog dan Zizou, meer dan om het even wie in de moderne geschiedenis van Real Madrid, esthetiek en statistiek hand in hand liet gaan. Een heerlijke cocktail van kunst enerzijds en doelpunten en assists anderzijds, die je kon serveren in alle jaargetijden.

Enkel Real Madrid kan een fait divers tijdens het aperitief de allures en de grandeur geven van een wereldge­beur­te­nis

Ziedaar meteen zijn ‘legacy’. De voetballer Benzema was een schilderij. Nu hangen wel meerdere schilderijen in het Prado van ‘De Koninklijke’ — Zinédine Zidane, Luís Figo, Fernando Redondo, Luka Modric… —, maar Karim Benzema is misschien wel het waardevolste. Niet voor niets is het in oktober van vorig jaar in goud ingelijst.

***

‘Acto institucional de homenaje y despedida de K. Benzema’. Institutionele huldiging en afscheid van K. Benzema. Enkel Real Madrid kan een fait divers tijdens het aperitief evenwel de allures en de grandeur geven van een wereldgebeurtenis.

Om 12.04u betraden Florentino Pérez en Karim Benzema zij aan zij — in hun beste kostuum — het erepaviljoen in het Bernabéu-stadion. Alle rijen stoeltjes waren bezet. Onder meer Luka Modric en Thibaut Courtois, evengoed in wit hemdje, zaten in de zaal, net als Carlo Ancelotti. Benzema was vergezeld door zijn broers — zijn drie kinderen (van evenveel vrouwen) en zijn huidige vriendin, model Jordan Ozuna, waren afwezig.

Benzema had tijdens de hele ceremonie weliswaar zichtbaar moeite om zijn emoties te bedwingen, maar finaal liet hij geen traantje. Benzema is altijd een eerder koele voetballer geweest. Introvert. Driekwart ratio, één kwartje emo. Toen Jose Mourinho trainer was van Real Madrid (2010-2013), raakte die gefrustreerd omdat hij met zijn ‘mindgames’ moeilijker kon doordringen tot Benzema. De Fransman heeft zich aan weinig coaches en medespelers gehecht in zijn carrière bij Real Madrid. Zijn trouwste bondgenoot was ‘presi’, zoals Benzema hem altijd noemde: Florentino Pérez.

Volledig scherm Benzema met 'zijn' prijzenkast bij Real, onder meer vijf Champions League-bekers, geflankeerd door voorzitter Pérez en ploegmakkers Vazquez, Modric, Fernandez en Courtois © AFP

Eén échte liefde is Benzema altijd trouw gebleven. Neen, geen man of vrouw. De bal, die hij aaide en streelde, met links en met rechts. “Danku Karim, omdat we getuige mochten zijn van jouw liefdesverhouding met het voetbal”, erkende Pérez in zijn afscheidsrede — nadat eerst een videocompilatie was afgespeeld van de mooiste momenten uit veertien jaar. “Je was niet zómaar een speler. Je was anders. Hoe jij voetbal zag, heeft bij ons allemaal emoties losgemaakt. Je bent eeuwig.”

Het werd stil in het paviljoen. Ancelotti bedekte zijn gezicht, Thibaut Courtois keek om zich heen, alsof hij zocht naar steun in zijn emoties.

“Het was een voorrecht, Karim”, besloot Pérez.

***

Het is 10 mei 2017. In het inmiddels ter ziele gegane Vicente Calderón-stadion aan de Manzanares-rivier even buiten het centrum van Madrid, wordt de terugwedstrijd gespeeld in de halve finale van de Champions League tussen Atlético Madrid en Real Madrid. Bij een 2-0-stand voor de thuisploeg krijgt Karim Benzema uit een inworp de bal aangespeeld haast tégen de hoekschopvlag, óp de achterlijn. Op een halve meter afstand staan voor Benzema de Atlético-verdedigers Stefan Savic en Diego Godín. In hun rug geeft José Maria Giménez dekking. Eén tegen drie, aan de achterlijn — geen Western-held die hiéruit komt, niet Charles Bronson, niet Clint Eastwood.

Met twee kort op elkaar volgende bewegingen binnenkant rechts-binnenkant links schudt hij Savic, Godín én Giménez af — het kalk van de achterlijn spat op en kleeft aan de bal. Benzema legt het leer achteruit naar Toni Kroos, wiens schot door Isco in de rebound in doel wordt verwerkt. 2-1, Real Madrid zou zich plaatsen voor de finale in Cardiff, die het zal winnen tegen Juventus.

KIJK. De weergaloze actie van Benzema tegen Atlético in 2017

Het is zonder twijfel de meest briljante actie van een briljante voetballer in zijn veertien jaar in het shirt van Real Madrid. L’Equipe had het ’s anderendaags over: ‘Un dribble d’anthologie’. BILD: ‘Ein unvergessliches Dribbling.’ THE SUN: ‘Benzema defies physics’. En de HLN-onlineredacteur met dienst: ‘Benzema passeert veel te simpel drie Atlético-verdedigers’…

Het is juist dat het geniale in Karim Benzema door veel mensen pas écht ontdekt is eenmaal Cristiano Ronaldo vertrok in Madrid, en Benzema de scepter overnam.

Ik heb het geluk gehad om een jeugddroom te realiseren. Ik heb van die veertien jaar genoten als een blij kind. Zoals ik ook veertien jaar geleden bij mijn voorstel­ling heb geroepen: ‘Un, dos, tres, Hala Madrid!’ Karim Benzema

Benzema trok het kostuumvest strak, deed de onderste knopen dicht, en nam plaats achter de microfoon. Hij beet op zijn lip, vooraleer — zonder papiertje of zichtbare voorbereiding — zich te richten tot de aanwezigen.

“Soms presenteert het leven jou andere uitdagingen (lees: 200 miljoen euro, red.). Ik heb het geluk gehad om een jeugddroom te realiseren. Danku, ‘presi’. Ik heb van die veertien jaar genoten als een blij kind. Zoals ik ook veertien jaar geleden bij mijn voorstelling heb geroepen: ‘Un, dos, tres, Hala Madrid!’”

Benzema legde zijn hand op het hart en liet het hoofd zakken. Het was zijn hoogstpersoonlijke hoofse buiging aan Real Madrid, het huis waar hij als man en als voetballer volwassen werd.

Karim Benzema gaat in Al Ittihad, in Djedda, 200 miljoen euro gespreid over twee seizoenen verdienen — commerciële inkomsten inclusief. Hij mag zijn privé-residentie en de locatie ervan zelf kiezen. Benzema, geboren in Lyon uit Algerijnse ouders, is een devote moslim — het maakte zijn keuze voor de jackpot iets makkelijker. Dát, plus: “Ik wilde Real Madrid niet tot last zijn.” Benzema, 35, wist als geen ander dat zijn beste tijd in het Europese topvoetbal achter hem ligt.

De ‘Acto institucional’ liep op zijn einde. Thibaut Courtois mocht mee op de afscheidsfoto op het podium. Op een dag zal het zijn beurt zijn om in het paviljoen de microfoon te grijpen.

De zaal veerde recht, gaf Karim Benzema een laatste staande ovatie, waarna een van de allersierlijkste voetballers ooit nog één keer wuifde — nu zonder die iconische tape rond zijn hand.

Zoals men in Spanje pleegt te zeggen: ‘Porque estrellas hay muchas, pero iconos muy pocos’ — Sterren zijn er genoeg, maar er zijn weinig iconen.

Volledig scherm © AFP