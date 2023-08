“Wie in Saoedi-Arabië gaat spelen heeft andere prioriteiten”: Barça-voorzitter stelt zich vragen bij keuze van Ronaldo en co

“Er is geen enkele sportieve reden om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen.” Dat zegt FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta (61) bij ‘CNN’ over de vele topspelers die voor een avontuur in de Saudi Pro League kiezen. En daar ook een indrukwekkend salaris opstrijken.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Sadio Mané en N’Golo Kanté. Om er maar vijf te noemen die voor een avontuur in Saoedi-Arabië kiezen. En daar een straf loonbriefje in handen krijgen geduwd. Dat er met geld wordt gegooid in de Saudi Pro League is een understatement.

Dat de topspelers ook een sportief motief - “Saoedi-Arabië helpen aan de uitbouw van hun voetbalverhaal” - aanhalen voor hun keuze, vindt Barcelona-voorzitter Joan Laporta nonsens. “Er is geen enkele sportieve reden om daar te gaan voetballen”, zegt hij bij ‘CNN’. “Dan hebben ze andere prioriteiten. En naar mijn mening moet het voetbal - de sportieve kant - áltijd voorrang hebben.” Laporta wijst er fijntjes op dat er vanuit zijn club nog niemand naar de Saudi Pro League vertrok. “Want de meeste spelers houden van FC Barcelona. Ze houden ervan hoe we ons club managen, wat voor spelers we aantrekken en welke spelers in het verleden bij ons voetbalden.”

Volledig scherm Joan Laporta. © AFP

De Saudische overheid zit stevig gebeiteld in het voetbal. En doet er alles aan om met duizelingwekkende bedragen de grootste sterren naar hun land te halen. Een strategie om het land te promoten. “Ik respecteer die tactiek”, aldus Laporta. “En natuurlijk heb je individuele talenten nodig om fans te plezieren. Talent kan je nooit genoeg hebben. Maar voor mij is voetbal een teamsport. En blijft het team als geheel de prioriteit.”

Messi

Hoewel Laporta zich dus vragen stelt bij de strategie, ziet hij in de nabije toekomst wel een samenwerking tot stand komen. Om net te tonen dat het misschien wel anders moet en kan - zodat de Saudi Pro League op een andere, gezondere manier groeit. “De traditionele, Europese clubs, waaronder Barça, kunnen hen helpen door knowhow over te dragen of voetbalacademies op te zetten.”

Éven werd Laporta ook gevraagd naar Messi. En of zijn keuze voor Inter Miami nog pijn doet. “Hij is de beste voetballer ter wereld - zelfs de beste voetballer ooit -, maar nog een beter mens. We houden van hem. Hij nam de beslissing om naar Miami te gaan. Goed voor hen en goed voor de MLS. Uiteraard respecteren we zijn beslissing. We wensen Leo en zijn familie het allerbeste.”

