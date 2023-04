Welkom in Wrexham: hoe twee Hollywood-sterren een desolate mijnstad met (nakende) promotie uit het slop trekken

ANALYSE. "Ik vrees voor Dante Vanzeir": waarom Amerikaans voetbal véél scherper reageert op racisme

Wat Dante Vanzeir precies zei, is niet bekend. Hoé hij het zei - rechtstreeks tegen een tegenstander of binnensmonds mompelend - al evenmin. De voetballer geeft wél toe dat wat hij zei racistisch was. Maar waarom reageert het Amerikaanse voetbal véél scherper op racisme op en naast het veld dan in Europa het geval is? Sportsocioloog Jeroen Scheerder (KULeuven) vreest voor Vanzeir: “Zijn Amerikaanse carrière zou al voorbij kunnen zijn voor ze goed en wel begonnen was.”