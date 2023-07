Welke sterren spelen er? Hoeveel fans zitten er in de stadions? En kan je ergens kijken? Alles wat u moet weten over de Saudi Pro league

De namen van de vier grote clubs heeft u de voorbije weken regelmatig zien passeren op deze pagina’s. Zowel Al-Nassr (de club van Ronaldo), Al-Ittihad (Benzema en Kanté), Al-Hilal (Koulibaly) en Al-Ahli (Mendy, Firmino) zijn onlangs overgenomen door het PIF , het publiek investeringsfonds van de omstreden kroonprins Mohammed bin Salman. Hij wil via sport zijn land minder afhankelijk maken van de olie-industrie, maar ook zijn imago opkrikken. Wij geven u een overzicht van welke trainers en spelers aan de slag zijn in de Saoedische topklasse, welke oude bekenden er nog rondlopen en een beetje achtergrond bij elke club.

Abha Club

Abha, uit de gelijknamige stad, heeft nog nooit een grote prijs gewonnen. Vijf jaar geleden was de club nog actief in de derde klasse, maar speelt na twee promoties mee met de grote jongens. Zijn trainer is de Pool Czeslaw Michniewicz. Hij stond op het WK in Qatar nog aan het hoofd stond van de Poolse nationale ploeg. Bekendste speler is Felipe Caicedo. Een 34-jarige aanvaller uit Ecuador die op een blauwe maandag nog op de loonlijst van Manchester City stond, maar vooral naam maakte bij Lazio.

Stad: Abha (235.000 inwoners)

Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (20.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 4.596

Al-Ahli SFC

Al-Ahli is een van de bekendste clubs. Toch verzeilde de drievoudige kampioen vorig seizoen in tweede klasse. Dit jaar zijn ze terug op het hoogste niveau. Met Roberto Firmino (ex-Liverpool) en Edouard Mendy (ex-Chelsea) strikten ze twee grote namen. In de hoogdagen lokten matchen van Al-Ahli meer dan 30.000 toeschouwers. Het is wachten op een nieuwe trainer. Onder anderen Jose Mourinho stond een tijdje op de lijst. Tot maart 2022 was Besnik Hasi er coach.

Stad: Jeddah (4.700.000 inwoners)

King Abdullah Sports City (62.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 9.115

Al-Ettifaq FC

De sfeer van Anfield hoeft Steven Gerrard er niet te verwachten. Na zijn successen bij de Rangers in Schotland en een mislukking bij Aston Villa nam de Liverpoolcoryfee een job aan bij de middenmoter.

Stad: Dammam (1.500.000 inwoners)

Al-Ettifaq Club Stadium (26.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 6.000

Volledig scherm © REUTERS

Al-Fateh SC

Ooit zwaaide Yannick Ferrera er de plak, maar vandaag is de expressieve Kroaat Slaven Bilic (ex-West Ham, ex-Everton) er de sportieve baas. Meest opvallende speler is Cristian Tello, ooit vleugelspeler bij Barcelona en eenmalige Spaans international. Jacob Rinne (ex-Gent) is er de doelman.

Stad: Al-Hasa (150.000 inwoners)

Prince Abdullah bin Jalawi Stadium (26.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 10.804

Al-Fayha FC

Al-Fayha won de Saoedische titel in 2017 en de King Cup in 2022. Een club met Balkan-connecties. Oud-Joegoslavische international Vuk Rasovic is de coach, Servisch ex-international Vladimir Stojkovic de keeper. Aleksandar Trajkovski (ex-KVM, ex-Zulte) speelt er al anderhalf jaar. Gojko Cimirot (Standard) vervoegt hem.

Stad: Al-Majma’ah (45.000 inwoners)

Al Majma’ah Sports City-stadion (7.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 3.588

Volledig scherm Gojko Cimirot, hier nog bij Standard. © Photo News

Al-Hazem SC

Promovendus Al-Hazem heeft nog nooit een grote prijs gewonnen. Zijn trainer is de Portugees Filipe Gouveia, maar naar bekende spelers is het speuren.

Stad: Ar-Rass (133.000 inwoners)

Al-Hazem Club Stadium (8.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 1.200

Al-Hilal SFC

Met een recordaantal van 18 titels en vier Aziatische Champions Leagues is Al-Hilal de grote slokop in eigen land. Graag had de club Lionel Messi en Romelu Lukaku toegevoegd aan zijn loonlijst. Budgetten die vervolgens dan maar gespendeerd werden aan twee ex-Genk-spelers, Kalidou Koulibaly (Chelsea) en Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), en Ruben Neves. Voor de aanvoerder van Wolves betaalde Al-Hilal zelfs meer dan 50 miljoen.

Trainer bij Al-Hilal is de excentrieke ex-Benfica-coach, Jorge Jesus. Ooit zaten Eric Gerets en Georges Leekens er op de bank.

Stad: Riyadh (7.000.000 inwoners)

King Fahd International Stadium (68.752 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 9.854

Al-Ittihad Club

De kampioen heeft de Gouden Bal. De oudste club uit Saoedi-Arabië (opgericht in 1927) liet vorig seizoen het Al-Nassr van Ronaldo achter zich. En versterkten zich met de beste spelers, met behulp van de miljoenen van het PIF. Met Karim Benzema en N’Golo Kanté strikte Al-Ittihad twee Franse internationals. Tot blijdschap van zijn kampioenencoach Nuno Espirito Santo, die voorheen in de Premier League bij Wolves en Tottenham aan de slag was.

Stad: Jeddah (4.700.000 inwoners)

King Abdullah Sports City (62.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 40.453

Volledig scherm © EPA

Al-Nassr FC

In vergelijking met de vijf voorafgaande seizoenen komt er gemiddeld vier keer zo veel volk kijken. Het Ronaldo-effect zeg maar. Sinds januari is de Portugees het uithangbord van de Saoedische competitie en van negenvoudig kampioen Al-Nassr. Ronaldo volstond wel niet voor de titel.

Coach Rudi Garcia werd vervangen door een landgenoot van CR7, Luis Castro (ex-Shakthar). Met Marcelo Brozovic (Inter) kocht Al-Nassr een extra foerier voor Ronaldo. Ook doelman David Ospina (ex-Napoli, ex-Arsenal) staat er op de spelerslijst.

Stad: Riyadh (7.000.000 inwoners)

Al-Awwal Park (25.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 17.638

Al-Okhdood FC

Al-Okhdood won nog nooit een prijs. Vijf jaar geleden speelden ze nog in de derde klasse. Hun trainer is de Braziliaan Jorge Mendonca.

Stad: Najran (500.000 inwoners)

Prince Hathloul Stadium (12.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: geen gegevens

Al-Raed SFC

Een van de kleinere teams die nog nooit een prijs won. In een ver verleden was OHL-coach Marc Brys er aan de slag. Grote namen zijn er niet in dienst.

Stad: Buraidah (750.000 inwoners)

King Abdullah Sport City Stadium (25.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 4.696

Al-Riyadh SC

Vanuit Belgisch oogpunt een interessantste club. Of toch omdat sinds deze zomer ene Yannick Ferrera (ex-STVV, ex-Standard, ex-Beveren) er trainer is. Al-Riyadh eindigde in 1993-1994 tweede in de competitie. En won dat jaar ook de Crown Prince Cup. Knowledge Musona (ex-Oostende, ex-Anderlecht) kwam over van competitiegenoot Al-Tai.

Stad: Riyadh (7.000.000 inwoners)

Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (15.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: geen gegevens

Volledig scherm Yannick Ferrera. © EPA

Al-Shabab FC

Zesvoudig kampioen Al-Shabab zoekt momenteel een nieuwe trainer. Philippe Clement paste om familiale omstandigheden voor de job. Ever Banega, voormalige middenvelder bij Valencia en Argentinië, is met voorsprong de bekendste speler. Bij Al-Shabab passeerden eerder ook Michel Preud’homme en Emilio Ferrera als trainer.

Stad: Riyadh (7.000.000 inwoners)

Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (22.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 5.400

Al-Taawoun FC

De Braziliaanse jobhopper Pericles Chamusca is er trainer. De Braziliaanse verdediger Al-Taawoun won in 2019 de King Cup. De ervaren Braziliaanse centrale verdediger Naldo (ex-Udinese) is de grootste naam.

Stad: Buraidah (750.000 inwoners)

King Abdullah Sport City Stadium (25.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 6.843

Al-Tai FC

Al-Tai won nog geen grote trofeeën. De Kroaat Kresimir Rezic is de sportieve baas. Zijn voor ons bekendste speler, Knowledge Musona, verliet de club voor Al-Riyadh.

Stad: Ha’il (605.000 inwoners)

Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Stadium (12.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 7.330

Al-Wehda FC

Zijn laatste trofee dateert al van bijna zestig jaar geleden. Een oud-Bruggeling speelt er. De Costa-Ricaan Oscar Duarte is er sterkhouder achterin. Met Faycal Fajr en doelman Munir Mohamedi lopen er ook twee Marokkanen die op het WK in 2018 actief waren

Stad: Mekka (2.000.000 inwoners)

King Abdul Aziz Stadium (38.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 5.752

Damac FC

Cosmin Contra, een Roemeen met een verleden bij AC Milan en Atlético, is er sinds dit jaar trainer. Oud-Nederlands international Adam Maher (ex-AZ, ex-PSV, ex-Utrecht) zet er mee de lijnen uit.

Stad: Khamis Mushait (550.000 inwoners)

Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha (20.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 4.611

Khaleej FC

Khaleej ontsnapte vorig seizoen aan de degradatie. Portugees Pedro Emanuel is er trainer, de ervaren verdediger Lisandro Lopez (ex-Benfica, ex-Inter) speelde vier keer voor Argentinië.

Stad: Saihat (115.000 inwoners)

Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Damman (38.000 plaatsen)

Gemiddeld aantal toeschouwers: 6.073

Het is wachten op de eerste grote zender die de SPL opneemt in zijn abonnementsformule. Toch heeft Amerikaans marketingconcern IMG, specialisten in tv-rechten, de opdracht gekregen om internationale uitzenddeals binnen te halen voor de komende twee seizoenen - 2023-24 en 2024-25. Een zet die deel uitmaakt van de groeistrategie van de Saoedische autoriteiten. In januari, kort na de komst van Cristiano Ronaldo, sloot ING enkele deals op korte termijn voor de matchen van CR7. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Nigeria, Australië, Brazilië, Italië, Frankrijk, Duitsland, China en Turkije.