Weg WK? Vrees blijkt terecht: Saelemaekers zes tot acht weken out

Serie AIs de eerste vlieg al gevallen? AC Milan heeft bevestigd dat Alexis Saelemaekers (23) zes tot acht weken out is met zijn knieblessure. De WK-trein naar Qatar wacht niet, en lijkt zonder hem te moeten vertrekken.

Na een half uur deed hij tegen Empoli teken naar de bank na een pijnlijk contact met de knie. Wisselen.

Drie dagen later is het verdict hard. Zes tot acht weken buiten strijd, laat zijn club AC Milan weten. Een scheurtje in de mediale ligamenten. Een operatie dringt zich niet op, maar de conservatieve behandeling vergt tijd. En dat wil zeggen dat Alexis Saelemaekers in het slechtste geval pas de week van 28 november weer fit is.

Op 10 november al maakt Roberto Martínez z’n WK-selectie bekend: 26 namen voor Qatar. Dertien dagen later begint het écht tegen Canada. Houdt de bondscoach rekening met een vervroegd herstel? Of moeten we de eerste naam (noodgedwongen) schrappen van het lijstje kanshebbers?

Bankzitter bij Duivels

Feit is wel dat Saelemaekers zelfs zonder blessure allerminst zeker was van zijn zitje op het vliegtuig naar Qatar. Tegen Ierland - waar hij halfweg werd gewisseld - viel hij ietwat door de mand, een half jaar geleden. Hij viel nog in tegen Burkina Faso in datzelfde interlandluik, maar sindsdien was het steevast bankzitten wat de nationale ploeg betreft.

Zijn situatie bij AC Milan voor z’n blessure hielp ook niet echt. Af en toe liet Pioli hem starten, maar vooral in de Serie A zat hij (te) vaak op de bank. In de negen wedstrijden waarin hij actief was, scoorde Saelemaekers wel twee keer. Twee Champions League-goals zelfs, tegen RB Salzburg en Dinamo Zagreb.

De blessure valt hoe dan ook op het slechtst mogelijke moment voor de rechterflankspeler, die verder haast nooit wedstrijden moest missen. Dat gaf hij afgelopen zomer nog aan in een interview bij deze krant. “Of ik vrees voor een blessure, gezien de drukke kalender voor het WK? Nee. Persoonlijk niet, omdat ik me fysiek helemaal in orde voel”, klonk het toen. “Ik ben een speler die, hout vasthouden, de opeenvolgende wedstrijden goed verteert. Ik ben er niet bang voor, maar ik begrijp de andere spelers wel die al wat ouder zijn en misschien wat kwetsbaarder. Als we hard blijven werken samen met de medische staf en tijdens onze sessies met de kinesisten en in de fitness, dan gaan we goed in vorm zijn voor het WK.”

Het wordt nu hout vasthouden dat Saelemaekers alsnog op tijd fit geraakt. Hij deelt mee in de malaise bij de Italiaanse landskampioen, waar de ziekenboeg op dit moment uitpuilt. Zijn er tegen Chelsea woensdagavond al zeker niet bij: Origi, Florenzi, Ibrahimovic, Calabria, Kjaer, Maignan, Messias en Theo Hernández. Toch niet de minsten.

Kijken naar De Ketelaere

Steeds meer wordt er dan ook in de richting gekeken van die andere Belg in Milaan: Charles De Ketelaere. Eerst en vooral morgenavond, in en tegen Chelsea. Hij wacht nog op z’n eerste treffer bij z’n nieuwe werkgever. Ze beseffen in Italië wel dat ze geduld moeten hebben. “Zo gaat dat met alle jonge spelers met veel kwaliteiten. Kijk naar Tonali, die in z’n eerste jaar ook veel kritiek moest verduren. In Italië zijn we altijd veel te snel streng voor jonge mensen”, zegt ex-speler Demetrio Albertini. Bij Rai Radio 1 nam ook Claudio Ranieri (ex-coach van onder meer Chelsea) het nog op voor onze landgenoot: “In Italië komen voetballen is allesbehalve simpel. Tactiek gaat hier voor op alles. Ik vind Charles een heel leuke voetballer en ik zou hem opnieuw laten spelen, maar dat is aan de coach.”

Het wordt puzzelen voor Pioli woensdagavond.

