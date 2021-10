Weer pech voor Doku: aanvaller out met knieblessure

De ex-speler van Anderlecht speelde nog maar drie wedstrijden dit seizoen en het is niet duidelijk wanneer hij nu opnieuw zal kunnen spelen. Genesio: “We wachten nog op enkele elementen om te bepalen hoelang hij zal moeten rusten, maar dit is geen milde blessure. Een operatie is niet nodig, dus dat is het goede nieuws bij dit slechte nieuws. Het is moeilijk om een termijn te plakken op dit soort blessures. Dit hoort bij de onzekerheden in een seizoen, maar hij moet de moed erin houden, ook al is het lastig voor hem en voor ons.”