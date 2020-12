Webo heeft dubbel gevoel bij racisme-incident in Parijs: “Wil niet dat mensen me herinneren om dit voorval”

“Het was een zware dag, een heel zware dag. Ik ben naar een dokter geweest. Die heeft me wat pillen voorgeschreven om te kunnen slapen.” Webo kijkt met gemengde gevoelens terug naar het racisme-incident dat zich afspeelde in het Parc des Princes. Hij is blij dat er een statement werd gemaakt, maar de Kameroener vindt het jammer dat hij alle aandacht naar zich toezoog. “Want ik wil helemaal niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Ik zou het vervelend vinden als mensen mij herinneren om dit voorval. Ik schaam me ervoor, eerlijk gezegd. De afgelopen dagen zijn dan ook de moeilijkste dagen uit mijn loopbaan geweest. Ik was zo boos op wat de official zei, maar ik heb mijn kalmte bewaard. Ik dacht alleen: waarom moet mij dit overkomen? Ik kon het eigenlijk niet geloven.”