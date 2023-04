“We kunnen niet eens juichen bij de cornervlag”: opnieuw wedstrijd gestaakt in Nederland door wangedrag supporters

In de Eredivisie is de derby tussen NAC Breda en Willem II vrijdagavond bij een 0-1-stand definitief gestaakt, nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. De ene keer was het vuurwerk, enkele minuten later ging het om glazen (!) bekers bier. Scheidsrechter Manschot floot het duel definitief af. Hij volgde daarmee de aangescherpte regels van de KNVB, de Nederlandse voetbalbond, na het ‘aanstekerincident’ met Davy Klaassen vorige week.

Minuut 70 in het Rat Verlegh-stadion in Breda. Een Brabantse derby tussen Breda en Tilburg waarin beide ploegen elkaar in evenwicht houden. Niets aan de hand, zou je denken. Maar niets is minder waar. De thuissupporters gooien plotseling vuurwerk op het veld, waarop scheidsrechter Jeroen Manschot de spelers een eerste keer naar de kleedkamers stuurt. Na een onderbreking van enkele minuten keren de spelers terug en even later zet Elton Kabangu de bezoekers op voorsprong. Dat is niet naar de zin van de Bredase aanhang, die wederom de feestende spelers uit Tilburg viseert, dit keer zowaar met glazen bekers bier. Manschot heeft genoeg gezien en maakt definitief een einde aan de wedstrijd.

De Nederlandse ref volgde daarmee de regels die de KNVB vorige week nog aanscherpte, nadat Ajax-speler Davy Klaassen vorige week in de Kuip een aansteker tegen zijn hoofd had gekregen door het Feyenoord-publiek. Om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden, besloot de KNVB voortaan strenger op te treden. Als er vuurwerk of een ander voorwerp op het veld zou worden gegooid, zou dat een tijdelijke staking tot gevolg hebben. Wanneer het nadien een tweede keer zou gebeuren, dan zou sowieso een definitieve staking van de wedstrijd volgen. En zo geschiedde vrijdagavond bij een 0-1-stand tussen NAC Breda en Willem II.

Volledig scherm © ANP

Eerder op de avond was het al onrustig in de tribunes. Bij de opkomst van de spelers werden er rookpotten afgestoken in de clubkleuren van NAC, geel en zwart. Op het moment dat beide teams zich in de middencirkel opstelden om een minuut stilte te houden voor de overleden ex-speler van NAC Cock Luyten, knalde aan één kant van het veld heel wat vuurwerk de lucht in. Scheidsrechter Manschot moest even wachten vooraleer hij de minuut stilte kon laten ingaan. De fans hadden hun moment wel uitgekozen...

Volledig scherm © Photo News

Zowel spelers als trainers betreuren de incidenten en tonen begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. “Feyenoord-Ajax was een dieptepunt in het Nederlandse voetbal, dit is een tweede dieptepunt. De scheidsrechter, meneer Manschot, was heel professioneel en de KNVB heeft het goed uitgelegd. De scheids moest dit doen”, aldus NAC-trainer Peter Hyballa. Zijn collega-trainer Reinier Robbemond van Willem II beseft eveneens dat de ref de juiste beslissing nam. “Dit is uiteraard teleurstellend. Het had een mooie avond moeten worden, één van de mooiste van het seizoen misschien wel. Nu eindigt het in mineur. Maar dit zijn de regels en die zijn naar iedereen gecommuniceerd. Het is afwachten of de scheidsrechter ernaar handelt, maar hij hield zich terecht aan de regels. Bij een tweede keer weet je dan dat het klaar is.”

Ook verdediger Wessel Dammers van Willem II beseft dat zijn team niet meer in normale omstandigheden kon verder spelen. “We kunnen niet eens juichen bij de cornervlag, want dan wordt er van alles gegooid. Wat een trieste bedoening. We kunnen moeilijk zeggen dat een uitploeg nergens meer mag juichen, dat gaat nergens over. De scheidsrechter had geen keuze. Ik vind het terecht dat de KNVB nu ingrijpt bij dit soort momenten.”

Wat er met de gestaakte wedstrijd gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Bij de duels tussen NAC en Willem II zijn dit seizoen omwille van veiligheidsoverwegingen sowieso geen supporters van de uitploeg welkom.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Elton Kabangu met de openingstreffer, net voor de wedstrijd werd stilgelegd © Photo News