“We keken naar sexy voetbal”: presentatrice schrikt door uitspraak Roy Keane, die met lof strooit naar De Bruyne na heerlijke goal

Een opvallend moment in de Engelse televisiestudio na de partij. Keane was vol lof over het doelpunt van De Bruyne en beschreef zijn prestatie als volgt: “Ik geniet ervan om hem live aan het werk te zien. Het zijn de details die hij zo goed doet. Hij is van wereldklasse. De pass van Jack (Grealish, red.) voor het doelpunt is ook perfect. En de afwerking? Dat is pure kwaliteit. Het was als een intikkertje voor De Bruyne. We kregen echt sexy voetbal te zien.” De presentatrice, Laura Woods, moest toch even slikken nadat ze die laatste zin hoorde uit de mond van Keane. “Straks als De Bruyne thuis is, zet hij zijn televisie aan en bekijkt hij de hoogtepunten. Ik denk niet dat hij verwacht dat je zijn prestatie sexy noemt”, antwoordde Woods.