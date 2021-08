“We hebben geen scouts. Vrienden tipten hem”: opvallende onthulling bij transfer Bukari, refererend naar de nog steeds machtige Bayat?

Buitenlands voetbal“We hebben geen scoutingsapparaat. Vrienden tipten hem”, vertelde Nantes-coach Antoine Kombouaré open en bloot over de huur van Osman Bukari - die bij AA Gent niet meer aan de bak kwam. Wellicht refererend naar huismakelaar Mogi Bayat, waartegen de Nantes-fans zich deze zomer nog fors verzetten. Of hoe een Franse eersteklasser anno 2021 zonder scouts werkt.

Sinds 2016 loodste Mogi Bayat spelers als Guillaume Gillet (van Anderlecht), Joris Kayembe (van Porto), Kalifa Coulibaly (van Gent), Yassine El Ghanassy (van KV Oostende), Anthony Limbombe (van Club Brugge) en Kara Mbodj (van Anderlecht) naar de Franse club. Dus zou het niet verbazen mocht ook AA Gent-speler Osman Bukari onder zijn invloed in Nantes zijn neergestreken. De 22-jarige Ghanese winger kwam in de zomer van 2020 over van AS Trencin. Aanvankelijk kreeg hij speelkansen in de Ghelamco Arena, maar de voorbije maanden verdween hij uit beeld. Nantes bekwam geen aankoopoptie, wat betekent dat Bukari in juli 2022 sowieso terugkeert.

Opvallend was de uitleg van Nantes-coach Antoine Kombouaré over de tijdelijke transfer. “We hebben geen scoutingscel. Vrienden tipten hem. Daarna deden we een bod.” Hoogstwaarschijnlijk dus een zoveelste overgang van Bayat - inmiddels dus dé huismakelaar van Nantes en volgens sommigen zelfs officieus sportief directeur, al ontkent hij dat met klem. Geen scouts anno 2021 - opvallend voor een club in de Franse hoogste divisie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In juni was er nog grote ophef. Na een belabberd seizoen en achttiende plek begroeven ultra’s een kist met daar ‘FC KITA’ - verwijzend naar clubeigenaar Waldemar Kita - op neergepend. Nantes wist zich via de barrages alsnog te handhaven in de Ligue 1, waarna Bayat uitpakte met een tegenreactie. Hij groef te kist met enkele andere clubleiders op, wat voor bijzonder veel woede zorgde bij de fans. Enkele boze supporters drongen het stadion binnen om verhaal te halen bij Kita en de machtige positie van Bayat in vraag te stellen. De Poolse voorzitter wist zich maar net op tijd uit de voeten te maken.

Volledig scherm Links: de ultra's begraven de kist. Rechts: Mogi Bayat. © Twitter/Photonews