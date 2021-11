“We gaan elkaar goed de waarheid zeggen”: spelers Oranje bikkelhard na catastrofe, voltrekt doemscenario zich alsnog?

De champagne was nog net niet ontkurkt. Tien minuten voor tijd stond Nederland op 0-2 na twee goals van Depay. Winst betekende een rechtstreeks ticket voor het WK in Qatar over 12 maanden. Maar dan speelde zich een rampscenario af. Montenegro, het nummer 73 van de wereld, maakte op vijf minuten tijd gelijk.

Achteraf konden de spelers voor de microfoons van de rechtenhouders hun ogen niet geloven. Virgil van Dijk was zichtbaar kwaad. “Natuurlijk ben ik boos”, sprak de aanvoerder. “Eigenlijk weet ik niet wat zeggen. Het is ongelofelijk. Ik ben sprakeloos. Het is schandalig hoe we na rust hebben gespeeld. Allemaal wilden we de bal. Allemaal wilden we voetballen. Allemaal wilden we aanvallen en scoren. Maar je moet ook verdedigend denken. Op de counter stond er ruimte. Dit is verschrikkelijk. Waar het aan lag? Misschien was het gemakzucht.”

Quote Een 2-0-voorsprong moet je zakelijk uitspelen. Controle houden, niet naar voren rennen. We zullen elkaar goed de waarheid moeten zeggen. Dat gaat gebeuren ook. Virgil van Dijk

Vlak vóór de match was de stemming anders. Onze noorderburen hadden net te oren gekregen dat concurrent Noorwegen zich had verslikt in Letland. Bondscoach Louis van Gaal wuifde vrolijk naar de 200 meegereisde Nederlandse fans. Keeperstrainer Frans Hoek balde tijdens de opwarming zijn vuisten en feestte zelfs een beetje mee met het uitvak. Een dikke 90 minuten later was de sfeer gezakt onder het vriespunt. Of Nederland het na de uitslag van Noorwegen het te makkelijk had opgepakt, wilde de verzamelde pers weten. “Dat wil ik niet zeggen, dat moet ons juist een extra boost geven. We hebben van tevoren tegen elkaar gezegd: ‘als het lelijk moet, moet het lelijk.’ Dat hadden we zeker vandaag moeten doen. Een 2-0-voorsprong moet je zakelijk uitspelen. Controle houden, niet naar voren rennen. We zullen elkaar goed de waarheid moeten zeggen. Dat gaat gebeuren ook.”

Harde of zachte evaluatie

Ook doelpuntenmaker Memphis Depay en Frenkie de Jong mochten hun zegje komen doen. Die eerste: “Ja, hier ga je van zuchten. We doen onszelf tekort. We doen onze fans ook tekort. Je moet na de 0-2 gewoon blijven voortdoen zoals je bezig was. Want je deed klaarblijkelijk wel iéts goed. Het is kinderlijk hoe we de ballen in de laatste twintig minuten kwijtspelen en worden weggecounterd.” En De Jong: “Het had bij de 0-2 gewoon gedaan moet zijn. Maar we zijn ook geen ploeg die dan zomaar de ballen het stadion uitschiet. We hadden de bal wel in de ploeg moeten houden. Ik miste een beetje persoonlijkheid. We lieten het te ver komen.”

Bondscoach Louis van Gaal kwam uiteraard ook aan het woord. Over de bedrukte sfeer in de kleedkamer. “Er zijn altijd spelers die hun mond opendoen. Maar nu waren héél veel spelers stil. Dit was niet goed en het is voor mij niet te verklaren. Schijnbaar overkomt ons dit. Als je 2-0 voor staat, hoef je de bal alleen maar rond te spelen. We deden niet meer wat we hadden afgesproken. Je traint op dezelfde manier, met elkaar. Als daar op een gegeven moment niet meer aan wordt voldaan, dan krijg je een probleem. Waar het aan lag? Ik denk niet het gemakzucht was, er was minder focus. Dat klinkt minder negatief. Ik ga mijn spelers niet afvallen, want zij willen ook winnen. We moeten even kijken hoe we dit gaan evalueren. Het kan een harde of zachte evaluatie worden.”

Dinsdag wacht een herkansing voor Oranje. Een gelijkspel tegen Noorwegen in een lege Kuip is voldoende voor een WK-ticket. Als Nederland verliest en Turkije loopt averij op tegen Montenegro, is het veroordeeld tot play-offs. Maar er is ook nog een absoluut doemscenario. Als Nederland dinsdag verliest én Turkije wint, dan eindigt het derde en is het géén WK. Depay: “We spelen in een lege Kuip: vreselijk. We weten wat ons te wachten staat.” Van Gaal: “We hebben Noorwegen een cadeautje gegeven. Zij komen nu met een fantastisch gevoel naar ons en wij moeten een kater wegspoelen.” Een kater aangesterkt door de koppen in de Nederlandse pers.

AD: “Compleet voor schut”

De Telegraaf: “Gemakzuchtig Oranje”

Voetbal International: “Oranje geeft het helemaal weg”

