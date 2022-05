“We bouwen op zijn fundamenten verder”: Anderlecht en Vincent Kompany gaan in onderling overleg uit elkaar, trainer trekt allicht naar Burnley

Buitenlands voetbal “Mbappé is van Parijs”: onze man in de Franse hoofdstad merkt hoe zelfs president Macron rol speelde bij keuze van spits

Feest in Parijs, jolijt in heel Frankrijk. Kylian Mbappé pronkte met ‘2025’ op z’n truitje in het Parc des Princes. “De beste speler ter wereld blijft ook de komende drie seizoenen bij PSG”, hoorde onze man vandaag in Parijs. En zelfs de Franse president had daarbij in de pap te brokken.

23 mei