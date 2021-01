Wayne Rooney stopt definitief met voetballen en wordt meteen fulltime trainer bij Derby County

Bundesliga Möncheng­lad­bach smeert Bayern München tweede nederlaag van seizoen aan

8 januari Borussia Mönchengladbach heeft vrijdag op de vijftiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 3-2 gewonnen van Bayern München. Voor Bayern was het nog maar de tweede nederlaag dit seizoen in de Bundesliga, en ook over alle competities heen.