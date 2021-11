Wat zit er achter de grote verdwijntruc van ‘Big Rom’: alomtegenwoordig op sociale media tijdens revalidatie, nu niet eens meer op Twitter

Buitenlands voetbal Engelse Champions­hip opge­schrikt: Shef­field-spe­ler zijgt zonder aanleiding neer, maar is intussen aan de beterhand

Even schrikken in de Engelse Championship gisterenavond. In het duel tussen Reading en Sheffield United zeeg bezoekende speler John Fleck zonder enige aanleiding tegen de mat. Fleck werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en stelt het intussen beter.

