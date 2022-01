Wat zal dit deugd doen! Eden Hazard knalt Real diep in verlengingen fraai naar kwartfinales Copa del Rey

Copa del Rey He’s back. Met een doelpunt in minuut 116 schonk... Eden Hazard, echt waar, Real Madrid vanavond de zege in het bekerduel tegen Elche. Voor onze geplaagde landgenoot zijn eerste doelpunt voor de Koninklijke in 256 dagen. Eden, El Salvador. Eden, De Redder.

Gelukkig stond het na 90 minuten nog 0-0, of er was van Eden Hazard, andermaal, geen sprake geweest. Ook voor ‘maar’ een match in de Copa del Rey, tegen ‘maar’ Elche, laagvlieger in La Liga, gaf Carlo Ancelotti de voorkeur aan andere spelers dan onze landgenoot. Hazard warmde zich na rust wel op, maar ook bij de eerste, tweede en derde wissel bleef hij aan de kant. Pas na affluiten van de reguliere speeltijd mocht hij invallen, voor Rodrygo. Hij was de vijfde wissel die Ancelotti deed. Een halfuur om zich te tonen.

Hazard liet meteen een scherpe indruk, al zaten de omstandigheden allesbehalve mee toen Marcelo eerst rood kreeg (102') en Elche uit de daaropvolgende vrijschop scoorde. Een andere invaller, Isco, zorgde echter snel voor de gelijkmaker en diep in de tweede verlenging stuurde David Alaba Hazard alleen op doel af. Als in z’n beste dagen spurtte hij weg, omspeelde fluks de doelman en deponeerde het leer vanuit een schuine hoek knap in doel. Real Madrid naar de kwartfinale, met dank aan Eden Hazard, El Salvador. Wie had dát nog gedacht?

17de man

Op het moment dat hij afgeschreven leek, staat Hazard op uit de doden. Qua speelminuten is hij pas de 17de op de hele selectie momenteel. De 17de man zorgde voor verlossing. Zijn laatste streepje bij de statistieken was een assist in de vorige ronde van de Copa, toen hij een assist gaf tegen Alcoyano. Zijn laatste - en enige - assist in La Liga dit seizoen, dateerde al van 14 augustus, tegen Alavés. Een doelpunt? Dat scoorde hij dit seizoen nog niet. Zijn laatste goal in Real-shirt dateerde al van 9 mei, 256 dagen of ruim acht maanden geleden.

Volledig scherm © AFP

Tot daarnet dus. Het sprongetje in de lucht, de vuist omhoog, de glimlach op het gelaat: en of het doelpunt Hazard deugd deed. Of wat dan gezegd van zijn ploegmaats? Opvallend ook hoe groot de vreugde bij hen was. Oké, de omstandigheden zaten er ongetwijfeld voor wat tussen, maar het mag duidelijk zijn dat onze landgenoot nog best goed in de kleedkamer ligt. Gaat ook zijn trainer nu overstag? De eerste stap is alvast gezet. Stuk voor stuk dat vertrouwen weer opbouwen. Want het mag duidelijk zijn dat Hazard de grootste uitdaging in zijn leven honderd procent wil aangaan. Een speler voor wie alles ogenschijnlijk vanzelf ging, moet voor het eerst echt vechten voor zijn plaats. Hij dénkt er niet aan te vertrekken. Na vanavond zeker niet. In de pikorde is Vinícius Júnior op links incontournable. En op rechts krijgt Rodrygo de voorkeur. Maar laat die twee nu net in de selectie van Brazilië zitten, die op 29 januari en 2 februari nog kwalificatie-interlands spelen. Dan wachten Hazard mogelijk opnieuw kansen. En opnieuw goals?

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP