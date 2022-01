Wat u moet weten over ‘modekoning’ Johan Bakayoko, Belgisch topschutter van Jong PSV: “Dankzij Van Nistelrooij is mijn afwerking enorm verbeterd”

Buitenlands voetbalJohan Bakoyoko. Onthoud de naam. De Belgische winger - amper 18 jaar oud - maakt furore bij Jong PSV in de Nederlandse tweede klasse. 6 goals (en 3 assists) in slechts 4 matchen. Daarom: zes dingen die u moet weten over de ex-jeugdspeler van Anderlecht, KV Mechelen en Club Brugge.

1) In bloedvorm

Zijn statistieken bleven lang achter, maar de voorbije weken verkeert Bakayoko in bloedvorm. De vinnige dribbelaar heeft z’n neus voor goals gevonden. En dat is nog een understatement. In zijn voorbije vier wedstrijden scoorde hij liefst zes keer én gaf hij drie assists. De statistieken niet langer als achilleshiel. Straffer zelfs: vrijdag was hij vier keer trefzeker in de 1-4-overwinning tegen VVV-Venlo. Met 11 goals dit seizoen is hij met voorsprong de topschutter van zijn ploeg.

2) Van Nistelrooij is fan

Het hoeft niet te verbazen dat voormalig topspits en huidig coach van Jong PSV Ruud van Nistelrooij grote fan is. “Johan werkt altijd hard en we proberen hem beter te maken. Hij heeft veel potentieel”, klonk het drie maanden geleden al in het Eindhovens Dagblad. Na Bakayoko’s vier doelpunten tegen Venlo zei Van Nistelrooij: “Ik vond hem niet alleen in de afwerking erg goed, maar ook op andere fronten speelde hij een knappe wedstrijd. Het was heel compleet. Dan praat je ook over alles voor de eindfase. Het spel in balbezit, verdedigen en druk zetten bijvoorbeeld.”

3) Wacht op debuut bij A-ploeg

Ondanks zijn topprestaties bij Jong PSV moet Bakayoko nog wachten op zijn debuut bij de hoofdmacht, waar hij tot dusver één keer op de bank zat. “Wat komt, dat komt wel”, vertelt de jonge aanvaller. “Ik zeg dat ook altijd tegen mijn familie. Het heeft geen zin om steeds bij PSV te vragen wanneer er eventueel kansen komen. Hier bij Jong PSV mijn ding doen, is waar het nu om gaat. En ik leer hier ongelooflijk veel. Wanneer je als jonge speler mag werken met iemand als Ruud van Nistelrooij mag je dankbaar zijn. Ik heb mede dankzij hem mijn afwerking al enorm verbeterd, vergeleken met vorig seizoen.” Van Nistelrooij voegt toe: “Johan weet heel goed waar hij staat binnen PSV. Ik ben ook heel blij dat hij dat uit naar de media toe.”

4) Vaste klant bij Sonck

Bakayoko is een vaste klant in de Belgische U19-selectie van coach Wesley Sonck. In het team, waar ook jongens als Lavia, Mbamba en Oyen spelen, schippert het talent tussen een rol als invaller en titularis. In vijf caps trof hij twee keer raak.

5) Ex-Anderlecht en Club

Bakayoko, geboren in Overijse, speelde bij heel wat Belgische clubs voor hij naar PSV verhuisde. Zo startte hij in de jeugd bij OH Leuven, waar hij al snel werd weggeplukt door Club Brugge. Van daar ging het via KV Mechelen (2016-2018) en Anderlecht (2018-2019) naar Eindhoven. Bij PSV tekende hij in september nog een contractverlenging tot 2025 - de Nederlanders geloven in hem.

6) Modekoning

Bakayoko: dat is niet alleen furore op het veld, maar ook ernaast. Voor zijn contractverlenging trok hij namelijk zijn beste outfit aan. Rode strik, wit maatpak (zie foto hieronder). Zijn ‘look’ werd vlijtig opgepikt op sociale media. Een blik op zijn Instagrampagina verklapt overigens dat hij met fashion bezig is. Hij wordt sinds november ook gesponsord door Puma.

