Wat is er aan de hand? Na 20 jaar en vele miljoenendeals staat niet supermakelaar Mendes met Ronaldo op de foto, wel vriend en toeverlaat

KIJK. Stadion Al-Nassr gaat los wanneer Ronaldo veld op komt

Sinds het begin van Ronaldo’s carrière trad Jorge Mendes op als diens zaakwaarnemer. En regelde de bekendste en beruchtste supermakelaar alle miljoenentransfers en -contracten. Mendes was de man die ‘CR7' in 2003 bij Manchester United stalde. En de man die van Ronaldo de op dat moment duurste speler maakte toen hij zes jaar later voor 94 miljoen euro naar Real Madrid trok. Ook bij Juventus en in zijn tweede periode bij Man United stond Mendes mee op de foto. Een onafscheidelijk duo, zo leek.

Bij de presentatie van Ronaldo bij Al-Nassr was de flamboyante Portugees echter nergens te bespeuren. ‘CR7' poseerde arm in arm met Ricardo Regufe (43) - vriend en toeverlaat. De twee leerden elkaar in 2003 kennen toen Regufe sportsmarketeer werd bij Nike, de grootste privé-sponsor van Ronaldo.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo en Jorge Mendes. © REUTERS

Vakanties en gala’s

Aanvankelijk zou Regufe Ronaldo helpen om zijn commerciële carrière mee uit te zetten. In de loop der jaren werd de relatie hechter. In 2018 stelde hij Regufe aan als zijn persoonlijke manager.

De twee worden regelmatig gespot op diners, vakanties en gala’s. Afgelopen WK zorgde die hechte band nog voor wrevel binnen het Portugese kamp - of zo beweerde toch enkele Portugese media. Enkele ploegmaats zouden niet hebben begrepen waarom Regufe zo nadrukkelijk aanwezig was in Qatar. Anciens binnen de groep wisten wel beter. Regufe was ook op het EK in 2016 en op het WK in Rusland prominent present in het Portugese kamp, als verbindingsman.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo met Ricardo Regufe. © REUTERS

Met de Saoedische miljoenendeal heeft Regufe zich nu ook op het sportieve domein laten gelden. Ten koste van Mendes dus. En er moet wat gebeurd zijn. Een zaakwaarnemer schuif je na twintig jaar niet zomaar aan de kant.

In Portugal en Engeland hebben media tevergeefs proberen achterhalen wat er tussen de twee speelt. Bij Gestifute, de firma van Mendes, weigeren ze officieel alle commentaar. Dochterbedrijf Polaris Sports, dat de imagorechten van Ronaldo beheert, communiceerde dinsdag zelfs nog over de deal met Al-Nassr. De breuk is officieel (nog) geen breuk.

Er zijn de voorbije maanden wel spanningen geweest tussen Ronaldo en Mendes - ook in het verleden hebben ze wel eens meningsverschillen gehad. Een Portugees medium suggereert dat het interview met de omstreden Britse tv-persoonlijkheid Piers Morgan half november de relatie serieus onder druk zette. In de omgeving van de speler wordt dat weggelachen.

Met enkele rake uitspraken forceerde Ronaldo zo zijn vertrek bij United. Zowel Regufe als Mendes hadden hem geadviseerd om in het interview niet alles op tafel te gooien. Ronaldo deed dat wel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ronaldo raakte deze zomer gefrustreerd omdat Mendes geen Champions Leagueclub vond, zo wordt ook binnen United verteld. De Engelse topclub was bereid het merendeel van Ronaldo’s salaris (12 miljoen euro netto per jaar) voor zich te nemen, maar zelfs aan een spotprijs hapte geen enkele topclub toe.

Chelsea, Atletico Madrid, Bayern, Napoli en AC Milan pasten voor CR7. Mendes adviseerde hem dan maar om bij United te blijven. Ook Regufe was van oordeel dat zijn vriend voor zijn plaats moest vechten.

Ronaldo drukte uiteindelijk zijn wil door. Volgens ‘The Athletic’ zou Ronaldo, zonder succes, zélf met minstens één Europese clubmanager hebben gebeld met de vraag of een transfer mogelijk was. In Madrid gaat het verhaal dat hij hoopte op een helpende hand van ex-club Real.

Beide verhalen worden staalhard ontkend in de omgeving van de speler.

De lijntjes met het Saoudische Al-Nassr lagen al sinds vorige zomer open. Eind november raakten de gesprekken in een stroomversnelling.

Mendes paste voor die onderhandelingsronde. Ronaldo gaf mensen binnen het wereldje de opdracht om rechtstreeks contact op te nemen met Regufe, zijn vriend.

KIJK OOK. “Blij in Zuid-Afrika te zijn”: de pijnlijke misser van Cristiano Ronaldo tijdens zijn voorstelling bij Al-Nassr

Volledig scherm Ronaldo bij Al-Nassr. © Photo News

.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.