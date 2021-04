Wat is er aan de hand met Ramos? Twee keer gepasseerd bij Spanje, Enriqué: “Wat ik ook doe, er is altijd kritiek”

Eén helft tegen Griekenland, een hele match op de bank tegen Georgië en vier minuten tegen Kosovo. De geringe rol van Sergio Ramos in het eerste interlanddrieluik van de WK-kwalificatiecampagne was best merkwaardig.

De rots in de branding van Real Madrid begon sinds zijn debuut bij Spanje in 2005 nooit tweemaal achter elkaar op de bank. Bovendien is hij al zes jaar aanvoerder van La Roja. Ramos heeft op de koop toe een straf record in zicht. Ahmed Hassen (ex-Anderlecht) speelde 184 keer voor Egypte, maar Ramos zit hem met 180 stuks op de hielen. Dat record komt er wel, al gaat het dus iets trager dan verwacht.

Quote Iedereen kan denken wat hij wil. Ik ben niet bezig met de perceptie. Wat ik ook doe met Ramos, het zal altijd kritiek uitlokken. Bondscoach Luis Enrique

Ramos wil er geen issue van maken. Zelf geeft hij aan fit te zijn na zijn recente operatie aan de knie, maar hij begrijpt de keuze van bondscoach Luis Enrique. “Ik voel me prima. Het was niet mijn beslissing om niet te starten, wel die van de coach. Maar het was wel belangrijk dat ik íets speelde om zo iets bij te dragen. Zo kon ik mijn aantal caps opkrikken, of dat nu via een volledige wedstrijd of één minuut is.”

Volledig scherm Sergio Ramos. © Photo News

Kritiek

Uiteraard werd de situatie door de Spaanse pers, Marca spreekt zelfs van “een bizarre situatie”, voorgeschoteld aan de bondscoach zelf. Die stak zich niet weg achter Ramos’ kwetsure en alludeert eerder op een tactische beslissing. Lees: met Eric Garcia (20) gaat hij verder met de verjongingsfilosofie, terwijl ook het vertrouwen in Inigo Martinez (29) steeds groter wordt.

“Ik ben alleen maar bezig met wat het beste is voor mijn selectie” verklaarde Enrique op de persconferentie. “Voor de rest kan iedereen denken wat hij wil. Ik ben niet bezig met de perceptie. Wat ik ook doe met Ramos, het zal altijd kritiek uitlokken. Als hij niet zou spelen, dan zou ik te strikt zijn. Vijf minuten of twintig minuten zouden te kort zijn en een volledige match te lang. Sergio is een leider in alle facetten. Hij verdient het om alle records te breken. De beste spelers zullen uiteindelijk spelen.”

Volgens Marca reageerden ze bij Real Madrid verrast. Dat Ramos na zijn revalidatie niet alles zou spelen lag in de lijn der verwachtingen. Maar 49 minuten in drie wedstrijden vinden ze wel heel weinig voor een voetballer van zijn allures.

Volledig scherm Luis Enrique. © EPA