Wat is er aan de hand met Mbappé? PSG-ster weigert verder te lopen wanneer hij bal niet krijgt in een avondje vol frustratie

Scoren deed hij wel, Kylian Mbappé. De topspeler die afgelopen zomer zijn contract in het Parc des Princes tot 2025 verlengde, deed dat met een intikker. En hoewel zijn medespelers zich na de treffer massaal rond hem verzamelden, leek Mbappé weinig zin te hebben om zijn eerste van het seizoen te vieren. De 23-jarige snelheidstrein had er tot dan een frustrerend avondje op zitten. Dat werd niet zomaar uitgewist met een goal.

Volledig scherm Mbappé bij zijn goal. © Photo News

Neymar

Het begon met een gemiste strafschop halverwege de eerste helft. Geen overtuigende poging. Neymar toonde even later hoe het wel moest vanop de stip. Pikant detail: diezelfde Neymar (of zijn communicatiemanager) likte ná de wedstrijd een tweet die stelde dat het duidelijk is dat in het vernieuwde contract van Mbappé staat dat hij de penalty’s moet nemen. “Want in geen enkele andere club ter wereld zou Neymar de tweede strafschopnemer zijn”, aldus diezelfde post. Een mening van een fan gelikte door ‘Ney’- Franse media sprongen er gretig op.

De nervositeit nam in de match enkel toe. Mbappé bleef op zoek gaan naar kansen, maar weinig lukte. De druppel werd bereikt toen hij bij een veelbelovende tegenaanval niet werd aangespeeld door nieuwkomer Vitinha. Mbappé stopte met lopen, maakte wegwerpgebaren en weigerde nog deel te nemen aan het spel. Hij liep al mopperend naar de zijlijn. Uiteindelijk kwam dat goaltje er toch, maar zijn avond leek hoe dan ook verpest. Zijn houding, zijn interactie met de ploegmaats, zijn gebaren. De Parijse ster leek allesbehalve op z'n gemak.

Volledig scherm Mbappé. © AFP

Slechte voorbereiding

Wat is er aan de hand? Nieuwe T1 Christophe Galtier wijst naar de manke voorbereiding door een ongemak in de adductoren van zijn wereldster. Een kwetsure die hem blijft irriteren. “Hij speelde 30, 45 en 60 minuten in de voorbereiding. Zijn laatste wedstrijd was drie weken geleden. Dan duurt het wel even voor je weer op fysiek topniveau bent. Ik heb de fase waar hij de bal niet krijgt inderdaad gezien. Kylian is erg competitief. Hij wil het altijd goed doen en hij wil het meteen goed doen. Hij heeft tijd nodig. Straks maakt Kylian weer het verschil.”

RMC Sport weet dat Mbappé zich schaamt om zijn huidige vorm - dat het een “persoonlijk probleem” is dat in het hoofd is gaan kruipen. In die mate zelfs dat hij en zijn entourage hebben overwogen om de match van gisteren te skippen. De aard van het beestje: enkel het beste is goed genoeg.

Marco Verratti ziet geen problemen. “Dat hij kwaad wordt, is enkel goed. Dat betekent dat hij geeft om het team.”

Volledig scherm © REUTERS