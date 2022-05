Wat een ontlading: De Bruyne wurmt zich tussen duizenden veldbestormers, om dan te vieren met dochtertje Suri

Wat was dat allemaal, daar in Manchester? Man City zou op de slotdag van de Premier League het varkentje Aston Villa wel even wassen en zo een tweede opeenvolgende titel veiligstellen, maar dat viel even tegen. Met nog een kwartier op de klok stonden Kevin De Bruyne nog steeds 0-2 achter en dreigde het alsnog mis te lopen. Tot Ilkay Gündogan de wederopstanding inleidde. Uiteindelijk had Man City dankzij de 3-2-zege nog overschot, maar het was toch even nagelbijten in het Etihad Stadium.