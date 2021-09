Wat een invalbeurt: Saelemaekers maakt indruk met panna en heerlijke assist

Voetbal Kevin De Bruyne is niet langer vi­ce-aanvoerder bij Manchester City

16 september Kevin De Bruyne speelde gisteren bij Manchester City zeventig minuten mee in het spektakelstuk tegen RB Leipzig. Opvallend: aanvoerder Fernandinho stond niet aan de aftrap, maar De Bruyne droeg de kapiteinsband niet. Die eer was weggelegd voor Ruben Dias, ‘KDB’ is vice-aanvoerder af.