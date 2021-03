Wat een blamage: Duitsland in eigen huis onderuit tegen Noord-Macedonië en verliest voor het eerst in 20 jaar WK-kwalificatiematch

Het fundament voor de sensationele zege van Noord-Macedonië werd vlak voor rust gelegd. Duitsland domineerde de hele eerste helft, maar liep in de extra tijd tegen een achterstand aan. Pandev rondde een knap uitgesponnen aanval af en klopte Ter Stegen van dichtbij. Monden vielen dan al open in Duisburg.

Na de pauze weinig beterschap bij Duitsland. Het had iets voorbij het uur zelfs een penalty van Gündogan nodig om langszij te komen. Erop en erover, zou je dan denken. Daar dacht Timo Werner echter anders over. De spits van Chelsea kreeg de 2-1 op een dienblaadje aangeboden, maar trapte voor een leeg doel bijzonder knullig naast de bal. Het deksel op de neus volgde: Elmas scoorde vijf minuten voor tijd de sensationele 1-2. Alsof de gelijke stand en de misser van Werner nog niet erg genoeg waren. Een ware afgang voor Duitsland, dat met zes punten pas derde staat in zijn WK-kwalificatiepoule. Armenië is de verrassende leider in groep J met negen op negen, Noord-Macedonië is tweede.