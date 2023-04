Wat een afgang voor Tottenham! Londenaars gaan met zware 6-1 cijfers kopje onder bij seizoensrevelatie Newcastle

Nog geen tien minuten waren ze bezig of Murphy (2x) en Joelinton hadden de thuisploeg al op 3-0 gebracht. Even consolideren, zou u denken, maar niets is minder waar. Nauwelijks tien minuten later prikte het jonge Zweedse talent Alexander Isak er nog eens twee goals bij. 5-0 na nog geen halfuur voetballen. Was dat even slikken voor Harry Kane en co. De thuissupporters moesten toch even in hun arm knijpen na zo’n demonstratie. Newcastle was heer en meester, Tottenham Hotspur wist even niet van welk hout pijlen maken.