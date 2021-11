Was deze gemene beuk het laatste wapenfeit van Zlatan Ibrahimovic voor de Zweedse nationale ploeg?

Met wat Zlatan wél opviel: een opmerkelijke en vooral gevaarlijke beuk in blessuretijd. Op hoekschop plantte de spits van AC Milan zijn bovenarm en elleboog vol in de rug van César Azpilicueta. Die ging neer en had een blessurebehandeling nodig. Veel show en dus tijdrekken vonden ze bij Zweden, maar Ibrahimovic wist zelf wel dat dit niet al te koosjer was. Zlatan kwam goed weg met slechts een gele kaart, al is het niet 100 procent zeker dat het voor díe fase was of eventueel geklaag meteen nadien. Op tv-beelden is namelijk niet te zien wanneer precies in de extra tijd het geel wordt uitgedeeld. Teammanager Stefan Pettersson kon in gesprek met Aftonbladet alleen bevestigen dat er effectief een kaart is uitgedeeld. “Maar ik weet niet precies waarvoor.”