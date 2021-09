Wansmakelijk vertoon van Hongaarse fans: apengeluiden, bommetjes en bierbekers, Engelsen reageren door er ostentatief van te drinken

Engeland won makkelijk met 4-0 van Hongarije na goals van Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire en Declan Rice in Boedapest. Maar na de wedstrijd ging het niet om het sportieve luik van de WK-kwalificatiewedstrijd, wél om het (alweer) wansmakelijke gedrag van de Hongaarse harde kern.

Het begon al bij de aftrap. Toen de Engelsen knielden tegen racisme liet de thuisaanhang duidelijk zijn ongenoegen blijken. De sfeer werd bitsiger toen Sterling bij zijn openingsgoal werd uitgefloten. De Britse snelheidstrein - een voorvechter in de strijd tegen ongelijkheid -, droeg zijn goal op aan een vriendin die vorige week was overleden aan het coronavirus. De Hongaren konden de boodschap absoluut niet smaken. Volgens de Britse omroep ITV klonken er vanuit het vak met de Hongaarse harde kern ook oerwoudgeluiden richting de zwarte spelers. Richting Sterling dus, maar ook richting Jude Bellingham. “Ik heb het zelf niet gehoord, maar als het waar is, hoop ik dat de UEFA hard ingrijpt”, liet aanvoerder Harry Kane na afloop weten.

Tijdens de hele wedstrijd door werden bovendien honderden bekers met bier naar de spelers gegooid. Declan Rice en Jack Grealish reageerden gevat door de bekers op te rapen en er ostentatief van te drinken - met de blik gericht náár de Hongaarse fans. Hét antwoord van de Engelsen. De Hongaren werden er enkel agressiever door. De oerwoudgeluiden klonken nóg harder, er vlogen zelfs enkele vuurpijlen op het veld.

De UEFA zal de hele zaak ongetwijfeld onderzoeken. Deze match krijgt nog een staartje. Hongarije moet wegens discriminerend gedrag van zijn fans tijdens de EK-wedstrijden van deze zomer zijn volgende twee UEFA-thuiswedstrijden al zonder toeschouwers afwerken. De wedstrijden in de WK-kwalificaties vallen echter onder de bevoegdheid van de Wereldvoetbalbond (FIFA), waardoor vandaag wél toeschouwers aanwezig waren.

(lees onder de foto’s meer over de andere WK-kwalificatiewedstrijden)

Italië raakt niet voorbij Bulgarije

Europees kampioen Italië bleef in de Europese WK-groep C steken op een 1-1-gelijkspel tegen Bulgarije. Italië kwam in Firenze snel op voorsprong langs Federico Chiesa, maar Atanas Iliev (speler van Chievo) maakte nog voor de pauze gelijk.

Duitsland ging in groep J met 0-2 winnen in Liechtenstein. Timo Werner opende kort voor de rust, Leroy Sane kon pas diep in de tweede helft voor zekerheid zorgen voor de Mannschaft. In dezelfde groep speelde Armenië 0-0 gelijk in Noord-Macedonië, waardoor het leider blijft met één punt voorsprong op Duitsland.

Zweden klopte Spanje in groep B met 2-1 in Solna. Soler had Spanje nochtans al na vijf minuten op voorsprong gebracht, maar amper één minuut later stelde Isak al gelijk. Claesson zorgde halfweg de tweede helft voor Zweedse winst. Isaac Kiese-Thelin mocht in de slotfase invallen bij Zweden, dat nu over Spanje naar de leiding in de groep wipt.

Polen won 4-1 van Albanië (één goal van Lewandowski) en wordt tweede naast Hongarije op vijf punten van Engeland. (LUVM)