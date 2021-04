Waarom Real Madrid-Chelsea niet alleen om Hazard of Courtois draait, ook om hun voorzitter

HLN Sportcast “Fans blijven belang­rijkst” en “dit plan over­schreed grenzen van het fatsoen”: HLN SPORTCAST over de Super League

22 april Nog voor de meer dan controversiële Super League boven het doopvont werd gehouden, is het idee al een luidruchtige dood gestorven. Onder protest van vooral de fans trekt de ‘Dirty Dozen’, de twaalf clubs die zich wilden afscheiden, op even hallucinante als beschamende wijze de staart alweer in. In HLN SPORTCAST, met gastheer Jonas Decleer, bespreken VTM-analist Gilles De Bilde en ex-speler Jelle Van Damme de meer dan bewogen voorbije driedaagse in het internationale voetbal.