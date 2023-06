Waar haalt Inter Miami het geld vandaan om de meer dan 115 miljoen euro salaris van Messi te betalen?

“Je bent een f*cking schande”: Mourinho gaat na verlies in finale tegen Sevilla confronta­tie aan met ref in ondergrond­se parking

Voor het eerst in zijn carrière heeft José Mourinho een Europese finale verloren. De Portugees en zijn Roma moesten in de Europa League-finale na strafschoppen hun meerdere erkennen in Sevilla, dat het toernooi al voor de zevende keer won. Vooral over de rol van ref Anthony Taylor was Mourinho duidelijk niet te spreken. Mourinho beledigde de Engelsman zelfs in de ondergrondse parking van het stadion.