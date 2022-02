Waar eindigt dit? Aleksandar Mitrovic (ex-RSCA) evenaart doelpuntenrecord in Championship met nog 16 wedstrijden voor de boeg

Buitenlands voetbalAleksandar Mitrovic (27) is dit seizoen ‘on fire’ in de Engelse tweede klasse. De voormalige Anderlecht-spits was deze voetbaljaargang al goed voor 31 doelpunten - een evenaring van het competitierecord. Daarmee speelt de Servische goaltjesdief een hoofdrol in de nakende promotie van zijn club Fulham.

Afgelopen zaterdag, omstreeks 17.15 uur Belgische tijd. Competitieleider Fulham bijt al een uur lang zijn tanden stuk op staartploeg Hull City. Verrassend puntenverlies lijkt in de maak, totdat de Serviër ‘The Cottagers’ bevrijdt met een typische Mitrovic-goal. Voorzet vanop de rechterkant, ‘Mitro’ komt goed voor zijn man en kopt de bal onhoudbaar in de verste hoek. 0-1, meteen ook de eindstand.

Met nog 16 wedstrijden te gaan, zit Mitrovic al aan 31 doelpunten. Goed voor een goal om de 79 minuten. Daarmee evenaart de Serviër het doelpuntenrecord in de Championship. Dat staat nu op naam van Ivan Toney. Met 31 doelpunten loodste de Engelse spits zijn team Brentford vorig seizoen naar de Premier League. In het seizoen 2019-2020 werd Mitrovic al eens gekroond tot topschutter van de Championship. Toen scoorde de Servische doelpuntenmachine 26 goals.

Nieuwe kans in de Premier League

Fulham telt elf punten meer dan de nummer drie Blackburn Rovers en dus lijkt rechtstreekse promotie naar de Premier League een zekerheid. Maar de Engelse hoogste klasse en Aleksandar Mitrovic is vooralsnog geen geslaagd huwelijk gebleken. Met Newcastle degradeerde ‘Mitrogol’ in 2016 naar de Championship. Bij de Magpies klikte het niet met Rafa Benítez die er een tijdlang trainer was. “Ik voelde mij niet comfortabel bij zijn speelwijze, hij kreeg het beste niet uit mij”, vertelde hij aan BBC. In het shirt van Fulham volgden degradaties in 2019 en 2021. Tijd dus om het een en het ander recht te zetten.

Mitrovic bij Newcastle

In 104 Premier League-wedstrijden kwam Mitrovic ‘slechts’ 24 keer tot scoren. Een aanzienlijk verschil met de 74 doelpunten in 110 Championship-wedstrijden. Mitrovic zal er dus volgend seizoen op gebrand zijn om te bewijzen dat hij ook in de Premier League een garantie op doelpunten kan zijn.

Anderlecht-verleden

Anderlecht haalde Mitrovic in de zomer van 2013 naar ons land. Paars-wit betaalde destijds vijf miljoen euro aan Partizan Belgrado voor de aanvaller. Daarmee was hij op dat moment de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis. In het shirt van Anderlecht scoorde ‘Mitrogol’ 44 keer in 90 wedstrijden en werd hij kampioen in 2014. Ook zorgde hij voor de nodige controverse. Zijn haarstijl, speciale doelpuntenvieringen - de tong tussen de vingers - en gewicht waren regelmatig onderwerp van gesprek. In 2015 verkaste Mitrovic naar Newcastle.

Volledig scherm © AP