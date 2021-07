Waanzinnige taferelen: spelers van Argentijnse topclub Boca gooien met hekken en brandblussers naar politie

Volgens de politie werden minstens acht leden van de delegatie van Boca Juniors, onder wie spelers, trainers en bestuursleden, geïdentificeerd op basis van de beelden van de bewakingscamera’s. Ze worden beschuldigd van verwondingen, agressie en vernieling van publiek eigendom. De personen in kwestie werden van de bus geplukt en mochten zich gaan verantwoorden in het politiebureau in Belo Horizonte, maar uiteindelijk besliste de hele Argentijnse delegatie zich daarheen te begeven.

Juan Román Riquelme, tegenwoordig werkzaam als vicepresident bij Boca Juniors, stelde juist dat de spelers van zijn ploeg degenen waren die werden uitgedaagd: “Toen we bij de kleedkamer kwamen, was er een man in pak die de jongens duwde en uitdaagde. Vervolgens gooide de politie traangas naar de jongens. Wat moet je doen als je wordt vergast? Verdedig je jezelf of laat je jezelf slaan? De voorzitter van Atlético gooit met flessen, de politie misdraagt zich. Dat is de waarheid. We hebben beide wedstrijden gewonnen, maar we liggen er toch uit. De Copa Libertadores is niet serieus te nemen en al helemaal niet eerlijk.”