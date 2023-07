VS ontvangt Messi met GOAT-bier en muurschilderingen, maar ook horrortackles zoals deze op Beckham?

Lionel Messi (36) tekent straks zijn contract bij Inter Miami. Adidas paste zijn slogan aan, GOAT-bier wordt verkocht en scheidsrechters vragen zich af hoe ze hem het best kunnen beschermen in de Major League Soccer. Een inschatting over de Amerikaanse Messi-gekte.

Voor wie het debuut van Lionel Messi voor Inter Miami wil zien - dat wordt verwacht tegen het Mexicaanse Cruz Azul op 21 juli - is er goed nieuws. Op ticketmarktplaats StubHub zijn er nog steeds (veel) tickets te koop. Het goedkoopste: 163 euro. Miami is intussen helemaal klaar voor zijn nieuwe superster.

Groot spektakel

‘The unveil’. De onthulling. Die staat gepland voor komende zondag. Messi zal met de nodige égards ontvangen worden in de Verenigde Staten. Zijn aankondiging moet één grote show worden. Een spektakel. ‘The Athletic’ weet dat de Major League Soccer in gesprek is met de Amerikaanse voetbalfederatie CONCACAF en televisiestations Fox en Univision om de finale van de Gold Cup als podium te gebruiken.

KIJK. Beckham werkt zélf muurschildering Messi af

Tijdens de rust van de wedstrijd zal de kijker dan kunnen overschakelen naar de voorstelling van Messi. Zowel de MLS, Inter Miami, als de televisiestations verwachten dat miljoenen mensen daarop zullen afstemmen. De lokale bevolking kijkt al weken uit naar zijn komst. In Wynwood - een kleurrijke wijk - werd net als in andere delen van de stad een muurschildering van de superster gemaakt. Niemand minder dan Inter Miami-eigenaar David Beckham legde er de laatste hand aan. Maxi Bagnasco werkte ongeveer twee weken en half aan het kunstwerk. Maar de Messi-buzz gaat verder dan dat. Prison Pals Brewing bracht het bier ‘GOAT’ op de markt. Met het nummer tien prominent in beeld en het blikje in de kleuren van Inter Miami - roos en zwart. Adidas-winkels veranderden hun slogan lichtjes naar ‘Impossible is coming’ in plaats van ‘Impossible is nothing’.

Messi-behandeling

Het extrasportieve is één zaak, maar de voetballiefhebber vraagt zich ook af wat zijn sportieve meerwaarde zal zijn. Bij een ploeg die troosteloos laatste staat in de competitie. Kan Messi ook voor een boost zorgen óp het veld? Iets waar zijn landgenoot Gonzalo Higuain de voorbije jaren bijvoorbeeld niet in slaagde. En vooral: hoe zal hij aangepakt worden?

In de Verenigde Staten wordt opgeroepen voor de ‘Messi-treatment’. “Hij zou elke fout moeten meekrijgen”, zei een MLS-coach in The Athletic. Naar analogie met Michael Jordan eind jaren tachtig, begin jaren negentig in de NBA.

Al kan dat ook nadelen met zich meebrengen. Omdat ploegen destijds vonden dat MJ te veel beschermd werd door de scheidsrechters en hij daardoor te dominant werd, hadden ze hun eigen ‘Jordan rules’. Met Detroit Pistons als uithangbord. Hun strategie was om “hard te spelen” tegen Jordan en om “hem fysiek uit te dagen”. Ze waren meedogenloos, lieten hem geen millimeter ruimte. En lukte dat niet? “Dan hadden we een andere regel”, zei toenmalig Pistons-coach Chuck Daily in ‘Sports Illustrated’. “Any time he went by you, you had to nail him.” Vrij vertaald: “dan moest je hem neerleggen.”

Messi is nog van een ander niveau dan Beckham of zelfs Zlatan Ibrahimo­vic. Als ref is het laatste wat je wil dat mensen zien dat je een wedstrijd verknoeit. Of dat je spelers die minder getalen­teerd zijn, toestaat om een speler van Messi iets aan te doen. Robert Sibiga, MLS-ref van het Jaar in 2021

Het is iets waarvoor Beckham Messi zal waarschuwen. De Engelsman spreekt uit eigen ervaring. Toen hij toekwam in de MLS, werd hij bij momenten zwaar aangepakt op het veld. De tackle langs achter van Adrian Serioux in 2008 - hij kreeg rechtstreeks rood - wellicht als meest bekende voorbeeld. Hij fluisterde nadien in het oor van Beckham. “Welkom, baby, welkom.” Om er later over te zeggen: “If he’s on the ball, he’s there to be hit hard.”

Het Amerikaanse Referee Department PRO is zich daarvan bewust. “Messi is nog van een ander niveau dan Beckham of zelfs Zlatan Ibrahimovic”, zegt Robert Sibiga, MLS-scheidsrechter van het Jaar in 2021. “Als ref is het laatste wat je wil dat mensen zien dat je een wedstrijd verknoeit. Of dat je spelers die minder getalenteerd zijn, toestaat om een speler van Messi iets aan te doen.”

PRO zal de komende dagen en weken samen zitten om te bekijken hoe zij de komst van Messi zullen aanpakken.

Dinsdagavond landde de Argentijn in Miami. Om er zijn contract officieel te tekenen. Hij wordt één van designated players van de ploeg. Met dank aan de ‘Beckham-rule’, de ploegeigenaar als trendsetter. Toen hij naar LA Galaxy verhuisde, had de MLS een uitzondering laten maken in de regels over het salarisplafond. Vanaf dan mochten de clubs drie ‘Designated Players’ aantrekken wier salaris niet meegenomen wordt in de berekeningen over die salary cap.

Messi moet samen met Sergio Busquets en misschien ook Jordi Alba - en Eden Hazard?- Inter Miami en de MLS naar een hoger niveau tillen. Commercieel lijkt dat geen probleem. Of het ook sportief lukt, blijft afwachten.

