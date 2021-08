Voorstelling Messi & co overschaduwd door boegeroep voor Mbappé, terwijl PSG 3-0-voorsprong nog bijna te grabbel gooit tegen Sels en Strasbourg

De partij begon fluks. Icardi kopte een voorzet van linksachter Diallo tegen de touwen. Er zat een buitenspelgeurtje aan, maar de VAR keurde het doelpunt toe. Strasbourg had wel goede intenties, maar tegen dit PSG waren ze niet opgewassen. Bij afwezigheid van Neymar en Messi was Mbappé - hij liet het boegeroep niet aan z'n hart komen - de grote vedette bij de Parijzenaars. De 22-jarige Franse spits kwam na 25 minuten spelen naar binnen en haalde uit met rechts. Het leer verdween via Ludovic Ajorque in eigen doel. Twee minuten laten was het opniew raak. Mbappé vond na een knappe actie en dito voorzet Draxler. De Duitser moest de bal enkel maar rustig binnentikken. We gingen zo met een 3-0 voorsprong voor PSG rusten.

In de tweede periode was PSG het even kwijt. Gameiro, ex-PSG, maakte er met een kopbal 3-1 van. Even later stond het zowaar 3-2. Ajorque - de man van de owngoal - kopte een voorzet van Liénard staalhard voorbij Navas. Werd het dan toch nog spannend? Niet echt is het antwoord. PSG kwam niet meer in de problemen en Sarabia maakte er zelfs nog 4-2 van. Djiku van Stratsbourg kreeg tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart en mocht zo vroeger gaan douchen. Met een 6/6 zijn de Parijzenaars uitstekend aan de Ligue 1 begonnen. Landskampioen Lille ging eerder vandaag zwaar onderuit. Ze verloren met 0-4 tegen Nice.