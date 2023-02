Voormalig Chelsea-speler Christian Atsu onder het puin na aardbeving in Turkije, coach en vrouw Zeynep Sever (ex-Miss België) delen in tranen oproep om hulp

Volgens Turkse berichten liggen ook leden van voetbalclub Hatayspor onder het puin na de aardschok, onder wie de Ghanese profvoetballer Christian Atsu (31). Opvallend: de flankaanvaller scoorde gisteren in de Turkse Süper Lig nog het winnende doelpunt in de thuismatch tegen Kasimpasa. Bij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 in het zuiden van Turkije zijn al ruim 1.500 doden en duizenden gewonden gevallen, zowel in Turkije als in buurland Syrië.

KIJK. Hatayspor-coach Volkan Demirel en echtgenote Zeynep Sever (ex-Miss België) delen videoboodschap in tranen

Atsu is een gewezen flankaanvaller van Chelsea, Newcastle en Vitesse Arnhem en trok vorige zomer naar Turkije en Hatayspor. In zestig interlands scoorde hij tien keer voor Ghana en gisteren bekroonde hij zijn invalbeurt tegen Kasimpasa met de winner in minuut 97. Een dag later is iedereen bij de club uit het zuidoosten van Turkije - het gebied dat zwaar is getroffen door de aardbeving - in rouw. Verschillende spelers van Hatayspor konden worden gered, maar naar Atsu en ook sportief directeur Taner Savut zijn de reddingsteams nog op zoek.

Volledig scherm © REUTERS

Voormalig international Volkan Demirel is de trainer van Hatayspor. De oud-doelman heeft samen met zijn echtgenote Zeynep Sever, ex-Miss België, een emotionele oproep gedaan om zo veel mogelijk hulp te sturen naar het getroffen gebied. “Ik wil dat er zo veel mogelijk hulp wordt gestuurd, alsjeblieft. Het geldt ook voor mensen uit de omgeving, niet alleen in Hatay. Alsjeblieft, ik smeek het je. In godsnaam, alsjeblieft”, zegt hij huilend.

Ook de UEFA leeft mee met Turkije en Syrië. “De gedachten van de UEFA en de Europese voetbalgemeenschap zijn met de inwoners van Turkije en Syrië en met iedereen die met deze verwoestende aardbeving te maken heeft”, schrijft de Europese voetbalbond op Twitter.

De Turkse voetbalbond heeft de wedstrijden van deze week in de nationale competities uitgesteld. Maandag stonden drie duels in de hoogste afdeling op het programma, maar die gaan niet door. Ook op het tweede niveau is een wedstrijd afgelast.

De staatszender TRT toonde al beelden over mensen die in Iskenderun werden gered en ook vanuit Gaziantep, Sanliurfa, Osmaniye en Adana kwamen er beelden van slachtoffers die, soms gehuld in dekens, worden afgevoerd. Dan vinden redders doden, dan weer levenden, dan weer doden. Vreugde en verdriet volgen elkaar telkens weer op.

Volledig scherm © AFP

Inwoners van getroffen Turkse steden delen zelf ook beelden van zoek- en reddingsacties en van verwoeste gebouwen met de hashtag ‘#DEPREMOLDU’ (#ERWASEENAARDBEVING). Slachtoffers die vastzitten onder het puin en het nog kunnen, gebruiken hun telefoon om via sociale media om hulp te vragen.

Volledig scherm Atsu met Ghana tegen Algerije en Bentaleb op de Africa Cup in 2015. © Photo News