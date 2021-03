Voormalig Barça-voorzitter Bartomeu vrijgelaten nadat hij beroep deed op recht om geen verklaring af te leggen

Buitenlands voetbal Hij mag altijd ietsje meer: Ibrahimo­vic vliegt volgende week met helikopter naar festival om te presente­ren en te zingen

25 februari Zlatan mag altijd ietsje meer. De Zweedse spits combineert volgende week het leven als profvoetballer met dat van presentator bij een muziekfestival. Volgens La Gazzetta reist hij per helikopter over en weer. Er is kritiek op z’n uitstapjes. “Maar als er één kampioen is die dergelijke druk aankan, dan is hij het wel”, sust AC Milan-coach Pioli.