Voorgangers van Robinho: ook deze 10 voetbalsterren kregen gevangenisstraf

Ian Wright

Ian Wright, die bekendstaat als een Arsenal-legende, kampte voor zijn voetbalcarrière met geldproblemen. Wright moest daardoor twee weken doorbrengen in de Chelmsford Prison, wegens het niet betalen van boetes voor autorijden zonder belasting of verzekering. In de cel beloofde hij God al het mogelijke te doen om het als voetballer te redden. En zo gebeurde.

Tony Adams

Nog een Arsenal-icoon. Tony Adams was berucht om zijn alcoholverslaving. Zo zat hij in 1990 drie maanden in de gevangenis voor rijden onder invloed. Naar verluidt overschreed hij 27 keer de alcohollimiet. Later gaf de legendarische verdediger zijn verslaving toe. In 1999 verscheen zijn autobiografisch boek, met de titel ‘Addicted’.

Adam Johnson

Adam Johnson werd in maart 2016 veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor seks en grooming met een minderjarige. De middenvelder gaf toe dat hij het meisje via Facebook contacteerde en daarna met haar afsprak, goed wetende dat ze jonger was dan zestien. Volgens de rechter had het meisje “ernstige psychologische schade” opgelopen bij de feiten. Maar zes jaar in de Noord-Engelse gevangenis HMP Moorland werden er drie. Johnson mocht op 22 maart 2019 de gevangenis verlaten.

Fabrizio Miccoli en Vincenzo Iaquinta

Twee ex-internationals van La Squadra Azzurra kregen een celstraf voor banden met de Italiaanse maffia. Fabrizio Miccoli (41) zit in principe tot 2023 in de gevangenis, in totaal 3,5 jaar. De gewezen spits van Juventus, Fiorentina, Benfica en Palermo schakelde namelijk de Siciliaanse maffia in om een zakenman af te persen.

De eveneens 41-jarige Vincenzo Iaquinta, die zich in 2006 wereldkampioen kroonde met Italië, werd in 2018 door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan wapenbezit en banden met de Calabrische maffiaclan Ndrangheta. De procureur had zelfs een celstraf van zes jaar gevorderd voor Iaquinta. Zijn vader Giuseppe, die als ondernemer deel uitmaakte van de Ndrangheta, kreeg een gevangenisstraf van 19 jaar.

Ronaldinho

Ronaldinho en zijn broer werden begin maart in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion gearresteerd op verdenking van fraude met paspoorten. In totaal verbleven ze 32 dagen in voorlopige hechtenis voor het gebruik van valse paspoorten. Nadien werden ze nog enkele maanden onder huisarrest geplaatst in een hotel in de hoofdstad. Ronaldinho wist naar eigen zeggen niet dat de documenten, gekregen van zakenpartners, vervalst waren.

Alexander Kokorin

Alexander Kokorin belandde in oktober 2018 in de gevangenis. Samen met zijn broer en collega-voetballer Pavel Mamaev had hij de chauffeur van een tv-bekendheid aangevallen en zwaar toegetakeld. Enkele uren later raakten ze in een café slaags met twee hooggeplaatste Russische functionarissen. Na zijn vrijlating in september 2019 tekende Kokorin bij Zenit, dat hem uitleende aan Sotchi. Inmiddels komt de spits uit voor Spartak Moskou.

George Best

George Best, een van de grootste Engelse voetballegendes, overleed in 2005 op 59-jarige leeftijd. Hij kampte toen al lange tijd met gezondheidsklachten door overmatig drankgebruik. Als voetballer scheerde hij op jonge leeftijd hoge toppen bij Manchester United, later kwam hij vooral negatief in het nieuws. In 1984 zat hij zelfs enkele maanden in de gevangenis vanwege rijden onder invloed en het beledigen van een politieagent.

René Higuita

De beruchte Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar had één groot probleem: hij had te veel geld. Daarom verborg hij veel biljetten diep in de grond. Naast al die dure auto’s en ranches liet hij ook huizen en scholen bouwen voor de minder gefortuneerde Colombianen. Ook organiseerde El Patron voetbaltoernooien. Op één van zijn velden liep een getalenteerde keeper rond. Zijn naam was René Higuita.

Later zou Higuita met een groot deel van de Colombiaanse selectie in La Catedral, de (luxe)cel van de drugsbaron, een wedstrijdje spelen. De keeper maakte de fout door het aan een journalist te vertellen. Heel Colombia was boos: hoe kon de nationale trots zich inlaten met een drugscrimineel als Escobar? Higuita werd in 1993 opgepakt. Officieel omdat hij een handlanger zou zijn bij een kidnapping van een drugskartel. Later bleek dat hij zeven maanden de cel in moest vanwege zijn banden met Escobar. Het kostte Higuita zijn plek in de Colombiaanse selectie voor het WK van 1994.

Joey Barton

Enfant terrible Joey Barton Barton haalde regelmatig het nieuws door zijn gedrag op en naast het veld. Zo werd hij in 2008 veroordeeld tot zes maanden cel voor het mishandelen van een taxichauffeur. Ook sloeg hij een jongeman in elkaar tijdens het uitgaan in Liverpool. Daarnaast werd hij door de Engelse voetbalbond drie keer geschorst, waaronder achttien maanden omdat hij in tien jaar 1.260 illegale weddenschappen plaatste op voetbalwedstrijden.

