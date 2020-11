Voorbestemd om te schitteren tegen Rode Duivels, maar nu heeft John Bostock (28) andere doelen: “Ik zie mezelf als voetbalmissionaris”

EK 2021 Ook deze zomer geen EK in twaalf landen door Covid-19? “UEFA bestudeert EK 2021 in Rusland”

2 november Het EK voetbal had normaal gezien vorige zomer moeten plaatsvinden in twaalf verschillende speelsteden, maar het coronavirus besliste er anders over. Ook nu blijft Covid-19 zowat heel Europa in een stevige greep houden, waardoor het weinig waarschijnlijk lijkt dat het EK in die vorm deze zomer wél kan doorgaan. Volgens de Franse krant Le Parisien bestudeert de UEFA de piste van een EK in één land: Rusland.