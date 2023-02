Volgens makelaar is lichaam van vermiste voetballer Christian Atsu (31) aangetroffen onder puin in Turkije

Het lichaam van profvoetballer Christian Atsu (31), ex-Chelsea, is volgens z’n makelaar teruggevonden. Atsu is een van de vele slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Afgelopen dagen was er heel wat onduidelijkheid over de toestand van de Ghanees. Er werd verkeerdelijk gemeld dat hij levend vanonder het puin was gehaald.

“Atsu’s levenloze lichaam is gevonden onder het puin”, stelt z’n makelaar Murat Uzunmehmet in het Zuid-Turkse Hatay. “Momenteel worden nog meer spullen bekeken, maar ook zijn telefoon is aangetroffen.”

Er was de afgelopen dagen heel wat onduidelijkheid over de toestand van Atsu. De Ghanese voetbalbond en Mustafa Özat, persvoorlichter van Atsu’s werkgever Hatayspor, stelden eerder dat Atsu levend was aangetroffen onder het puin. Een dag later waren er twijfels gerezen over zijn situatie en de plek waar hij zich zou bevinden. Op die manier kwam aan het licht dat het om een persoonsverwisseling ging. “Toen we het nieuws ontvingen dat hij naar het ziekenhuis was gebracht, zijn we speciaal gaan kijken, maar hij was er niet.”

Bij een latere zoekactie vond men de plaats waar Atsu’s appartement was. Daar trof men ook twee paar schoenen aan. Nu zou volgens de makelaar dus het levenloze lichaam zijn aangetroffen.

Volledig scherm Christian Atsu in 2019 bij Newcastle. © AP

Volgens Reuters was Atsu zinnens om Turkije enkele uren voor de aardbeving te verlaten. Hij was immers ontevreden over het aantal speelminuten bij Hatayspor en was op zoek naar een nieuwe club. Maar op 5 februari, de avond voor de aardbeving, stond hij in de basis tegen Kasimpasa. Atsu scoorde de enige treffer van de partij, waarna hij besliste zijn avontuur in Turkije een nieuwe kans te geven. Hij keerde terug naar zijn appartement.

Atsu speelde onder meer voor FC Porto, Chelsea, Vitesse, Malaga en Newcastle United. Hij verzamelde ook 62 caps voor Ghana en nam deel aan het WK 2014 en de Africa Cup in 2013 en 2015.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Atsu met Ghana tegen Algerije en Bentaleb op de Africa Cup in 2015. © Photo News