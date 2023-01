Voetbalfans dromen: zoon Ronaldinho treedt met stage bij Barcelona in voetsporen van vader

Voetbal Franse bondsvoor­zit­ter die Zidane openlijk beschimpte, moet vertrekken

Noël Le Graët (81) is niet langer voorzitter van de Franse Voetbalfederatie FFF en wordt tijdelijk opgevolgd door Philippe Diallo. Het ontslag is een gevolg van een uithaal van Le Graët aan het adres van Zinédine Zidane, die even genoemd werd als opvolger van bondscoach Didier Deschamps die uiteindelijk toch bleef. “Ik zou zelfs m’n telefoon voor Zidane niet opnemen”, beschimpte Le Graët de Franse legende. Kylian Mbappé, en velen met hem, vielen haast van hun stoel. De kritiek was zo hevig dat Le Graët moest vertrekken.

11 januari