Vlap dolgelukkig na droomdebuut tegen Bayern: "Normaal kom je hen enkel tegen op FIFA”

“Het is fantastisch om hier te spelen. Kijk alleen al naar het stadion. Je speelt tegen spelers die je normaal enkel tegenkomt op FIFA. Echt te gek”, vertelde Vlap bij de rechtenhouder kort na het laatste fluitsignaal. Al waren er wel gemengde gevoelens. “Als je op voorhand had gezegd dat we een punt zouden pakken op Bayern, dan hadden we daar direct voor getekend. Maar we stonden twee keer met twee doelpunten verschil voor, dus we hadden het gevoel dat we konden winnen.”