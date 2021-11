Vital Borkelmans in HLN Sportcast: “Marc Wilmots vroeg me om mee te gaan naar Casablanca, maar ik wil zelf hoofdcoach worden”

Samen met zijn assistenten Stephan Van der Heyden en Luc Nilis slaagde Vital Borkelmans er niet in Jordanië naar het WK in Qatar te leiden. Het betekende meteen het einde voor Borkelmans en co. Terwijl Nilis al aan de slag is als hoofdcoach bij Belisia in tweede amateur, is het voor Borkelmans nog zoeken naar een nieuwe job. “Ik was tweede kandidaat om bondscoach van Hong Kong te worden, maar dat is afgesprongen”, aldus Borkelmans in HLN Sportcast. “Ze hebben een Deen gekozen die aan de slag was in Zuid-Korea. Ik wacht gewoon af - er zijn nog landen en ploegen waar ik mee bezig ben. Ik heb ervan genoten om 3,5 jaar coach te zijn van Jordanië. Hopelijk kan ik het in de toekomst nog eens doen.”