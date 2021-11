Vintage José, maar dan zonder de resultaten: kan Mourinho tegen Shevchenko crisis afwenden?

Buitenlands voetbalTegen laagvlieger Genoa, met aan het roer oude bekende Andrei Shevchenko, doet José Mourinho er zondag goed aan nog eens te winnen. Bij puntenverlies dreigt het, nu al, een moeilijk verhaal te worden voor The Special One bij AS Roma. ‘t Is Mou-neytime.

Zij die óm hem lachten, lachen nu mét hem. Want grappig is het/hij al even niet meer. De tweevoudig Champions League winnaar ging vorige maand (weliswaar met een B-team) met liefst 6-1 onderuit in de... Conference League. Tegen het bescheiden Bodo/Glimt, destijds een anonieme Noorse tweedeklasser toen Mourinho met Inter de treble pakte.

Zijn slechtste Europese resultaat ooit was bovendien geen eenmalige uitschuiver. Mourinho won met de Giallorossi slechts één van zijn laatste zeven matchen, verloor van promovendus Venezia, staat pas zesde op 13 punten al van Napoli en Milan, werd na een driftbui al naar de tribune gestuurd met twee keer geel én heeft er ook al zijn obligate ruzie met een plaatselijke journalist opzitten.

Vintage Mourinho dus, maar dan zonder de resultaten.

De Portugees pakte ondertussen geen prijs meer sinds 2017, geen titel sinds 2015. Hoog tijd om zijn reputatie, en op termijn zijn palmares, weer op te blinken. Hoog tijd om nog eens een driepunter te pakken. Laagvlieger Genoa lijkt daarvoor de ideale sparringpartner. Het won al negen matchen op rij niet meer, pakte daarin slechts 6 op 27. Alleen, de nieuwe manager is niet de eerste de beste: Andrei Shevchenko luidt de naam. Met Oekraïne nog verrassend kwartfinalist op het voorbije EK, maakt Sheva zondag zijn debuut als clubcoach, in het land waar hij bij AC Milan zeven seizoenen lang de pannen van het dak speelde. Bij de Rossoneri veroverde hij in 2004 de Gouden Bal.

Nadien trok hij naar Chelsea, waar hij onder de vleugels van... José Mourinho kwam, in het seizoen van diens zwanenzang. Naar verluidt was het zelfs de komst van Shevchenko die het begin van het einde inluidde. Chelsea was namelijk op zoek naar een nieuwe spits om naast Didier Drogba te spelen. Mourinho wou Eto’o, Chelsea-baas Roman Abramovich wou Shevchenko. Het werd die laatste. En, o ironie, Mourinho werd uiteindelijk ontslagen na een 1-1-gelijkspel in de Champions League tegen Rosenberg. Auteur van het laatste doelpunt van het Mourinho-tijdperk? Shevchenko.

De Oekraïner was lang een angstgegner van Mourinho. Toen in 1997 het Barcelona van Louis Van Gaal thuis met 4-0 onderuit ging tegen Dinamo Kiev, was Mourinho de assistent van de Nederlander. Grote Man bij de Oekraïners? De piepjonge Shevchenko, met een hattrick. Zes jaar later deed Mourinho met Porto een gooi naar de Europese Supercup. Tegenover zich: Milan, dat met 1-0 won. Doelpunt... Shevchenko.

Steekt de Oekraïner zondag opnieuw stokken in Mou’s wielen?

