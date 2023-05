Vincent Kompany verklaart op titelfeest waarom hij contract bij Burnley verlengde: “Dit kom je zelden tegen”

Al uren is het feest in Burnley, waar spelers en staf gehuldigd worden op het stadhuis voor hun titel in de Championship en bijhorende promotie naar de Premier League. De massaal opgekomen fans schreeuwden hun helden toe, maar toen Kompany op het balkon geroepen werd, ging de massa pas écht uit zijn dak. De coach werd aangekondigd als de “architect van het succes” en was danig onder de indruk van de uitgelaten sfeer. “Jullie zijn ‘amazing’”, riep Kompany de supporters meermaals toe. “Ik plaats deze titel, die we samen behaald hebben, op dezelfde hoogte als mijn trofeeën als speler.”

In zijn speech op het balkon kwam uiteraard ook Kompany’s recente contractverlenging tot 2028 aan bod. Weg met de geruchten over een overgang naar Chelsea of Tottenham, Kompany voelt zich in zijn sas bij Burnley. “Ik zit al twintig jaar in het profvoetbal en zó’n geweldige omgeving waar iedereen mekaar steunt en samen beter wil worden, kom je zelden tegen”, is hij vol lof. “Daarom was het voor mij ook zo logisch om hier te blijven. Nu willen we iets bewijzen in de Premier League. Aan de fans: Turf Moor moet een hel zijn volgend seizoen.”